Дистен: "Я был бы лучше с темнокожими тренерами"

Бывший защитник "Эвертона" и "Манчестер Сити" Сильвен Дистен заявил, что мог бы стать более классным игроком, если бы с ним работали темнокожие тренеры.

Дистен посвятил английскому футболу 14 лет своей карьеры, также успев поиграть за "Ньюкасл", "Портсмут" и "Борнмут". Сильвен и по сей день является рекордсменом Премьер-Лиги по проведенным матчам (469) среди иностранных футболистов.



Однако француз считает, что мог бы добиться большего, если бы на протяжении его карьеры он работал не только с белокожими.



"Да, Определенно".



"Не только как взрослый, но и как ребенок, ты хочешь, чтобы у тебя был герои. Ты хочешь узнавать себя в ком-нибудь".



"В случае с игроками у меня это было. Есть немало темнокожих людей среди игроков, но когда смотришь на тренеров и пытаешься узнать себя в ком-нибудь, ты не можешь этого сделать", — сообщил Дистен Sky Sports.