Дистен: "Я был бы лучше с темнокожими тренерами"
Бывший защитник "Эвертона" и "Манчестер Сити" Сильвен Дистен заявил, что мог бы стать более классным игроком, если бы с ним работали темнокожие тренеры.
Дистен посвятил английскому футболу 14 лет своей карьеры, также успев поиграть за "Ньюкасл", "Портсмут" и "Борнмут". Сильвен и по сей день является рекордсменом Премьер-Лиги по проведенным матчам (469) среди иностранных футболистов.
Однако француз считает, что мог бы добиться большего, если бы на протяжении его карьеры он работал не только с белокожими.
"Да, Определенно".
"Не только как взрослый, но и как ребенок, ты хочешь, чтобы у тебя был герои. Ты хочешь узнавать себя в ком-нибудь".
"В случае с игроками у меня это было. Есть немало темнокожих людей среди игроков, но когда смотришь на тренеров и пытаешься узнать себя в ком-нибудь, ты не можешь этого сделать", — сообщил Дистен Sky Sports.
07.07.2020 09:00
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Лол, вот это расист. Не должно быть никакой разницы между черными и белыми, главное чтобы был профессионал. А он говорит что видит различия в цвете коже и принимает их за главное.
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норм делит по цвету - типикал расист.
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Езжал бы в какую-нибудь Африку играть
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плохому танцору - яйца мешают
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Не освобожденный
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