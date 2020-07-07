Дистен: "Я был бы лучше с темнокожими тренерами"

Сильвен Дистен Бывший защитник "Эвертона" и "Манчестер Сити" Сильвен Дистен заявил, что мог бы стать более классным игроком, если бы с ним работали темнокожие тренеры.

Дистен посвятил английскому футболу 14 лет своей карьеры, также успев поиграть за "Ньюкасл", "Портсмут" и "Борнмут". Сильвен и по сей день является рекордсменом Премьер-Лиги по проведенным матчам (469) среди иностранных футболистов.

Однако француз считает, что мог бы добиться большего, если бы на протяжении его карьеры он работал не только с белокожими.

"Да, Определенно".

"Не только как взрослый, но и как ребенок, ты хочешь, чтобы у тебя был герои. Ты хочешь узнавать себя в ком-нибудь".

"В случае с игроками у меня это было. Есть немало темнокожих людей среди игроков, но когда смотришь на тренеров и пытаешься узнать себя в ком-нибудь, ты не можешь этого сделать", — сообщил Дистен Sky Sports.


Метки Дистен, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2020 09:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 07.07.2020 09:59 # superglor
    Лол, вот это расист. Не должно быть никакой разницы между черными и белыми, главное чтобы был профессионал. А он говорит что видит различия в цвете коже и принимает их за главное.

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  2. alexomck 07.07.2020 09:45 # alexomck
    норм делит по цвету - типикал расист.

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  3. suddenly 07.07.2020 09:40 # suddenly
    Езжал бы в какую-нибудь Африку играть

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  4. zarplata 07.07.2020 09:28 # zarplata
    плохому танцору - яйца мешают

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  5. vyrentz 07.07.2020 09:22 # vyrentz
    Не освобожденный

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