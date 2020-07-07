Гендузи уже две недели не тренируется с "Арсеналом"

Полузащитник "Арсенала" Маттео Гендузи тренируется отдельно от первой команды уже две недели и вскоре может покинуть "Эмирейтс" насовсем.

Гендузи оказался отлучен от своих партнеров по команде с момента, когда в матче против "Брайтона" 20 июня он задирал игроков соперника по поводу низких зарплат и схватил Нила Мопе за горло.



Тогда Маттео чудом избежал дисквалификации со стороны FA, однако наказание настигло 21-летнего француза внутри клуба.



Как сообщает The Athletic, Микель Артета недоволен "отношением и общим поведением" Гендузи. Попытка главного тренера и технического директора Эду вразумить Маттео в ходе очной беседы ничем не увенчалась — игрок отказался приносить извинения и менять свой характер.



Это не первый раз, когда у Артеты возникли нарекания к Гендузи, и теперь Микель готов использовать Маттео в качестве разменной монеты, чтобы заполучить свои трансферные цели вроде полузащитника "Атлетико" Томаса Партея.