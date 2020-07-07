Моуриньо — о стычке Льорис и Сона: "Это было красиво"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал стычку голкипера Уго Льориса и нападающего Сон Хен Мина во время матча против "Эвертона".

В конце первого тайма победного для "шпор" матча Премьер-Лиги против "ирисок" в понедельник вечером (1:0) Льорис и Сон едва не подрались друг с другом прямо на поле.



В перерыве парочка уладила свои разногласия, подтвердив это крепким объятиями после финального свистка, однако Моуриньо не видит здесь никакой проблемы.



"Это было красиво".



"Наверное, это является следствием нашего собрания (после поражения от "Шеффилд Юнайтед"). Если вы хотите кого-нибудь обвинить, пускай это буду я".



"Я был критичен к своим парням, потому что они были недостаточно критичны к себе и друг к другу".



"Я просил их быть требовательнее, я просил их требовать больше от других, я просил их в первую очередь думать о партнерах и проявлять этот командный дух, когда каждый готов выкладываться без остатка ради каждого".



"Сонни — удивительный парень, каждый его любит, он командный игрок. Но в той ситуации в конце первого тайма наш капитан сказал ему: "Ты должен делать больше делать для команды, ты должен больше стараться".



"Это необходимо для команды, чтобы вырасти. Чтобы команда выросла, тебе нужны большие личности. И когда я вижу такую реакцию, я не сомневаюсь, что они у нас есть", — цитирует Моуриньо Evening Standard.