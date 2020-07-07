"Тоттенхэм" обыграл "Эвертон" благодаря автоголу
Автогол Майкла Кина обеспечил "Тоттенхэму" минимальную победу над "Эвертоном".
Относительно шокировавшего Жозе Моуриньо поражения от "Шеффилд Юнайтед" в стартовом составе "шпор" произошли два изменения. Тоби Алдервейрелд появился вместо Давинсона Санчеса, Харри Уинкс — вместо Стивена Бергвейна.
У шпор" лишь Том Дэвис поменял Энтони Гордона.
Первые 20 минут прошли совершенно без опасных моментов, команды щупали друг друга и не рисковали. Не было не только моментов, но даже ударов.
На 21-й минуте Лукас Моура, наконец, отважился на удар с дистанции, однако мяч пошел мимо угла ворот.
А на 24-й минуте хозяева открыли счет, хотя особых предпосылок на то не было. После удачного отскока Джовани Ло Чельсо принял мяч в районе 11-метровой отметки, развернулся на 180 градусов и пробил, а рикошет от груди Майкла Кина не оставил голкиперу "Эвертона" Джордану Пикфорду шансов на спасение — 1:0.
Пропустив, гости стали атаковать чуть смелее, однако неточный удар Ришарлисона — это все, что они смогли создать до конца первого тайма.
Уже уходя в раздевалку на перерыв, одноклубники Уго Льорис и Сон Хен Мин о чем-то повздорили и едва не подрались.
Поскольку гол был записан как автогол Кина, первого в матче удара в створ пришлось ждать до 50-й минуты, когда вышедший у "Эвертона" на замену Гордон пробил с дистанции — Льорис легко забрал мяч.
Спустя четыре минуты и "Тоттенхэм" впервые попал в створ. Это Сон ускользнул от Йерри Мины и размял Пикфорда.
Дальше этого дело не пошло — у "ирисок" совершенно не клеилась атакующая игра, а "шпорам" было достаточно и одного гола. Серьезных моментов никто до финального свистка не создал.
Матч получился далеко не самым зрелищным, однако "Тоттенхэм" хотя бы забил свой гол и надежно сыграл на удержание, а вот "Эвертон" разочаровал — при Карло Анчелотти такое случается крайне редко.
"Тоттенхэм" — "Эвертон". Отчет о матче
07.07.2020 00:00
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Последние комментарии:
TO DARE IS TO DO!
COYS!
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В следующем туре жаришка будет, тут Шпоры откровенно дурака валяли.
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ЛЕ рядом:) норм, если Моур еще и со Шпорами оформит:)
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Камон красиво
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Че там, Жозе нарушил дистанцию?
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