Роджерс уверен, что "Лестер" сможет попасть в Лигу Чемпионов
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс не сомневается, что его команда сможет достичь Лиги Чемпионов по итогам этого сезона.
"Лисы" очень слабо стартовали после возобновления сезона Премьер-Лиги, дважды сыграл вничью и потерпев одно поражение.
Однако победа 3:0 над "Кристал Пэлас" в субботу позволила "Лестеру" вернуться в колею и вселила Роджерса уверенность насчет достижения Лиги Чемпионов.
"У меня нет сомнений, что мы способны на это. Мы показали свой талант в этих 33 матчах. Хорошо, нам, возможно, не хватает некоторых игроков, но мы как команда очень сосредоточены на достижении цели и на борьбе до финального свистка".
"Нам нужно выстоять в этот период, сохраняя концентрацию на ближайшем матче. Надеюсь в конце сезона мы достигнем своей цели и исполним свою мечту".
"Игроки выступают выдающимся образом. Нужно смотреть шире, потому что впереди две величайшие команды, что только знала Премьер-Лига, и быть вторыми в лиге по оборонительной игре и третьими по результативности — это блестящее достижение со стороны игроков".
"Здесь такая высокая конкуренция, и не только среди топ-клубов, поэтому наше положение рядом с такими клубами многое говорит об уровне нашей игры", — цитирует Роджерса Daily Mirror.
06.07.2020 23:00
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