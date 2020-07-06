Роджерс уверен, что "Лестер" сможет попасть в Лигу Чемпионов

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс не сомневается, что его команда сможет достичь Лиги Чемпионов по итогам этого сезона.

"Лисы" очень слабо стартовали после возобновления сезона Премьер-Лиги, дважды сыграл вничью и потерпев одно поражение.



Однако победа 3:0 над "Кристал Пэлас" в субботу позволила "Лестеру" вернуться в колею и вселила Роджерса уверенность насчет достижения Лиги Чемпионов.



"У меня нет сомнений, что мы способны на это. Мы показали свой талант в этих 33 матчах. Хорошо, нам, возможно, не хватает некоторых игроков, но мы как команда очень сосредоточены на достижении цели и на борьбе до финального свистка".



"Нам нужно выстоять в этот период, сохраняя концентрацию на ближайшем матче. Надеюсь в конце сезона мы достигнем своей цели и исполним свою мечту".



"Игроки выступают выдающимся образом. Нужно смотреть шире, потому что впереди две величайшие команды, что только знала Премьер-Лига, и быть вторыми в лиге по оборонительной игре и третьими по результативности — это блестящее достижение со стороны игроков".



"Здесь такая высокая конкуренция, и не только среди топ-клубов, поэтому наше положение рядом с такими клубами многое говорит об уровне нашей игры", — цитирует Роджерса Daily Mirror.