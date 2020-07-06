Скоулз считает, что Магуайру нужен партнер получше
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что "красным дьяволам" нужно купить "доминирующего" центрального защитника в пару к Харри Магуайру.
Магуайр присоединился к "Юнайтед" прошлым летом в статусе самого дорогого защитника в мире и в целом проводит успешный сезон, несмотря на отдельные ляпы, вроде случившегося в субботнем матче Премьер-Лиги против "Борнмута", когда Джуниор Станислас пробросил мяч между ног Харри у лицевой линии и забил гол.
По мнению Скоулза, надежность обороны "Юнайтед" резко возрастет, если рядом с Магуайром будет играть более классный защитник, нежели Виктор Линделеф, который обычно действует в связке с Харри.
"Я по-прежнему думаю, что они в миллионах миль от борьбы за титул".
"Знаю, прежде мы говорили о том, что им нужно купить четыре-пять игроков. Думаю, теперь можно говорить о двух-трех".
"Послушайте, Линделеф играет неплохо, но порой Магуайр попадается на том, что ему не хватает скорости".
"Если рядом с Магуайром будет доминирующий центральный защитник вроде Рио Фердинанда или Япа Стама, который наводит страх на защитников, это бы очень помогло команде", — сообщил Скоулз BBC.
06.07.2020 21:00
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Вейналдум обыграл через очко, Станислас через очко, Бергвейн вообще прошел как мимо конуса
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Касалапому не кто не поможет!
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МанкВайер гений привозов, с ним может за это звание может поспорить лишь Луиз и многократный чемпион и легенда портовых Ловрентий.
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Тоже мне вспомнил призраков, нет бы фамилии актуальные на сегодняшний день назвал. А так да, Харри пока фрукт непонятный, определённо играет ниже своего потенциала
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Бля этот магуаир сам охуенный привозник, днорик другими словами. Хватит дрочит на него
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