Скоулз считает, что Магуайру нужен партнер получше

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что "красным дьяволам" нужно купить "доминирующего" центрального защитника в пару к Харри Магуайру.

Магуайр присоединился к "Юнайтед" прошлым летом в статусе самого дорогого защитника в мире и в целом проводит успешный сезон, несмотря на отдельные ляпы, вроде случившегося в субботнем матче Премьер-Лиги против "Борнмута", когда Джуниор Станислас пробросил мяч между ног Харри у лицевой линии и забил гол.



По мнению Скоулза, надежность обороны "Юнайтед" резко возрастет, если рядом с Магуайром будет играть более классный защитник, нежели Виктор Линделеф, который обычно действует в связке с Харри.



"Я по-прежнему думаю, что они в миллионах миль от борьбы за титул".



"Знаю, прежде мы говорили о том, что им нужно купить четыре-пять игроков. Думаю, теперь можно говорить о двух-трех".



"Послушайте, Линделеф играет неплохо, но порой Магуайр попадается на том, что ему не хватает скорости".



"Если рядом с Магуайром будет доминирующий центральный защитник вроде Рио Фердинанда или Япа Стама, который наводит страх на защитников, это бы очень помогло команде", — сообщил Скоулз BBC.