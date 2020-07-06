Скоулз считает, что Магуайру нужен партнер получше

Харри Магуайр и Виктор Линделеф Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что "красным дьяволам" нужно купить "доминирующего" центрального защитника в пару к Харри Магуайру.

Магуайр присоединился к "Юнайтед" прошлым летом в статусе самого дорогого защитника в мире и в целом проводит успешный сезон, несмотря на отдельные ляпы, вроде случившегося в субботнем матче Премьер-Лиги против "Борнмута", когда Джуниор Станислас пробросил мяч между ног Харри у лицевой линии и забил гол.

По мнению Скоулза, надежность обороны "Юнайтед" резко возрастет, если рядом с Магуайром будет играть более классный защитник, нежели Виктор Линделеф, который обычно действует в связке с Харри.

"Я по-прежнему думаю, что они в миллионах миль от борьбы за титул".

"Знаю, прежде мы говорили о том, что им нужно купить четыре-пять игроков. Думаю, теперь можно говорить о двух-трех".

"Послушайте, Линделеф играет неплохо, но порой Магуайр попадается на том, что ему не хватает скорости".

"Если рядом с Магуайром будет доминирующий центральный защитник вроде Рио Фердинанда или Япа Стама, который наводит страх на защитников, это бы очень помогло команде", — сообщил Скоулз BBC.


Метки Манчестер Юнайтед, Скоулз

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2020 21:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool-atyrau 06.07.2020 21:48 # liverpool-atyrau
    Вейналдум обыграл через очко, Станислас через очко, Бергвейн вообще прошел как мимо конуса

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  2. chelsiukpro 06.07.2020 21:24 # chelsiukpro
    Касалапому не кто не поможет!

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  3. sterlyad 06.07.2020 21:16 # sterlyad
    МанкВайер гений привозов, с ним может за это звание может поспорить лишь Луиз и многократный чемпион и легенда портовых Ловрентий.

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  4. tra-hall 06.07.2020 21:11 # tra-hall
    Тоже мне вспомнил призраков, нет бы фамилии актуальные на сегодняшний день назвал. А так да, Харри пока фрукт непонятный, определённо играет ниже своего потенциала

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  5. tigerpool 06.07.2020 21:06 # tigerpool
    Бля этот магуаир сам охуенный привозник, днорик другими словами. Хватит дрочит на него

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