Лэмпард отметил профессионализм Жоржиньо

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард отметил профессионализм своего полузащитника Жоржиньо, внезапно лишившегося игровой практики.

28-летний Жоржиньо был ключевым игроком "синих", пока сезон не был остановлен. После возобновления кампании итальянец бразильского происхождения еще не выходил на поле.



Тем не менее, Жоржиньо остается профессионалом и может получить свой шанс во вторник против "Кристал Пэлас" из-за травмы Нголо Канте.



"Я не хочу вдаваться в детали своих позиционных и тактических причин, по которым я определяю состав команды. Я просто определяю тот состав, который считаю лучшим".



"Он (Жоржиньо) очень профессионально к этому относится, и он хочет играть, как и любой игрок".



"Это одна из самых сложных вещей в нашей профессии — сказать игрокам, что они не играют, особенно когда они хорошо тренируются".



"Жоржиньо всегда хорошо тренируется, но он ведет себя как профессионал, и именно этого я ожидаю".



"В команде, где высокая конкуренция, важно поддерживать игроков, которые в данный момент сезона не играют, и у него это есть", — цитирует Лэмпарда The Independent.