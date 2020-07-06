"Сити" и "Юнайтед" хотят Кулибали и Шкриниара

"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" имеют одинаковые трансферные цели по укреплению позиции центрального защитника.

В этом сезоне "горожане" страдают от того, что год назад не обзавелись заменой для Венсана Компани. Хосеп Гвардиола сделал выводы, и приглашение игрока топ-уровня в центр обороны является его абсолютным приоритетом на это лето.



В качестве своей цели номер один "Сити" рассматривает Калиду Кулибали, которого "Наполи" еще несколько назад оценивал в 100 миллионов фунтов, но теперь готов отпустить за близкую к 70 млн. фунтов сумму.



Альтернативой Кулибали для "Сити" является Милан Шкриниар из "Интера", и The Independent может подтвердить, что клуб Серии А заинтересован в обмене своего защитника на нападающего "горожан" Серхио Агуэро.



Кулибали и Шкриниар также являются целями для "Юнайтед", однако пока "красные дьяволы" заняли выжидательную позицию. Оле Гуннару Сульшеру нужно знать, какой будет ситуация на рынке в условиях кризиса и попадает ли его клуб в Лигу Чемпионов.



Также в шорт-листе "Юнайтед" по укреплению центра обороны значатся Джо Родон из "Суонси" и Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг".