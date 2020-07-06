"Сити" и "Юнайтед" хотят Кулибали и Шкриниара

Калиду Кулибали "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" имеют одинаковые трансферные цели по укреплению позиции центрального защитника.

В этом сезоне "горожане" страдают от того, что год назад не обзавелись заменой для Венсана Компани. Хосеп Гвардиола сделал выводы, и приглашение игрока топ-уровня в центр обороны является его абсолютным приоритетом на это лето.

В качестве своей цели номер один "Сити" рассматривает Калиду Кулибали, которого "Наполи" еще несколько назад оценивал в 100 миллионов фунтов, но теперь готов отпустить за близкую к 70 млн. фунтов сумму.

Альтернативой Кулибали для "Сити" является Милан Шкриниар из "Интера", и The Independent может подтвердить, что клуб Серии А заинтересован в обмене своего защитника на нападающего "горожан" Серхио Агуэро.

Кулибали и Шкриниар также являются целями для "Юнайтед", однако пока "красные дьяволы" заняли выжидательную позицию. Оле Гуннару Сульшеру нужно знать, какой будет ситуация на рынке в условиях кризиса и попадает ли его клуб в Лигу Чемпионов.

Также в шорт-листе "Юнайтед" по укреплению центра обороны значатся Джо Родон из "Суонси" и Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг".


Метки Кулибали, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Наполи, Шкриниар

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2020 19:00

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  1. gormartin 06.07.2020 19:23 # gormartin
    пусть забирают негры в Ливерпуле не приживутся

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  2. mancunia-planet 06.07.2020 19:07 # mancunia-planet
    Оба нереально дорогие, а чёрный так уже в приличном возрасте!

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  3. quavo 06.07.2020 19:01 # quavo
    Линделола на шкриньяра норм поменять можно было

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