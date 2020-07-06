Харви Эллиотт заключил свой первый профессиональный контракт

Вингер "Ливерпуля" Харви Эллиотт заключил первый в своей карьере профессиональный контракт.

Напомним, Эллиотт присоединился к "Ливерпулю" прошлым летом из "Фулхэма", с которым успел стать самым молодым дебютантом в истории Премьер-Лиги в возрасте 16 лет и 30 дней.



Свое 17-летие Харви справил еще в апреле, но пандемия коронавируса замедлила согласование нового контракта.



Тем не менее, после карантина все формальности были улажены, и сегодня юный англичанин, сыгравший восемь матчей в этом сезоне, связал свое будущее с мерсисайдским клубом.



"Это невероятное приключение с первого дня, как я пришел в клуб. Теперь я добавил к этому свой первый профессиональный контракт, и это настоящая мечта для меня и моей семьи. Я в восторге по поводу будущего и буду выкладываться без остатка ради клуба и фанатов", — сообщил Эллиотт.



Добавим, что на прошлой неделе "Ливерпуль" заключил новый контракт с другим своим юниором в лице 19-летнего полузащитника Кертиса Джонса, который отметил это событие голом против "Астон Виллы" накануне.