Харви Эллиотт заключил свой первый профессиональный контракт

Харви Эллиотт Вингер "Ливерпуля" Харви Эллиотт заключил первый в своей карьере профессиональный контракт.

Напомним, Эллиотт присоединился к "Ливерпулю" прошлым летом из "Фулхэма", с которым успел стать самым молодым дебютантом в истории Премьер-Лиги в возрасте 16 лет и 30 дней.

Свое 17-летие Харви справил еще в апреле, но пандемия коронавируса замедлила согласование нового контракта.

Тем не менее, после карантина все формальности были улажены, и сегодня юный англичанин, сыгравший восемь матчей в этом сезоне, связал свое будущее с мерсисайдским клубом.

"Это невероятное приключение с первого дня, как я пришел в клуб. Теперь я добавил к этому свой первый профессиональный контракт, и это настоящая мечта для меня и моей семьи. Я в восторге по поводу будущего и буду выкладываться без остатка ради клуба и фанатов", — сообщил Эллиотт.

Добавим, что на прошлой неделе "Ливерпуль" заключил новый контракт с другим своим юниором в лице 19-летнего полузащитника Кертиса Джонса, который отметил это событие голом против "Астон Виллы" накануне.


Метки контракты, Ливерпуль, Эллиотт

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2020 18:00

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  1. gucman 06.07.2020 18:37 # gucman
    новость про ноунейма из середняка. е6ать, как интересно

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  2. chr1s8rown 06.07.2020 18:30 # chr1s8rown
    Салах 2.0

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  3. bushwacka 06.07.2020 18:02 # bushwacka
    Если Клопп не выпустит Эллиотта в среду на матч против Брайтона, то Клопп будет петаром...

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