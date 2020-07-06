Канте не сыграет с "Кристал Пэлас"

Полузащитник "Челси" Нголо Канте пропустит выезд к "Кристал Пэлас" во вторник из-за травмы задней поверхности бедра.

Канте выходил в стартовом составе на все четыре матча "синих" в Премьер-Лиге после коронавирусной паузы, но последний из них — против "Уотфорда" в минувшую субботу — не смог доиграть до конца.



Нголо повредил заднюю поверхность бедра за 12 минут до конца, и теперь главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ожидает, что 29-летний француз пропустит два ближайших матча.



"Канте не будет в заявке (на матч с "Пэлас"). Он повредил заднюю поверхность бедра. Травма незначительна, поэтому мы рассчитываем на неделю или около того".



"Нам должно очень повезти, чтобы он был готов к "Шеффилд Юнайтед". Таковы мои ожидания", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.