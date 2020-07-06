Артета: "Нужно выигрывать все свои матчи и молиться"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что только пять побед из пяти возможных на финише сезона Премьер-Лиги позволят его команде попасть в Лигу Чемпионов.

Обыграв "Вулверхэмптон" со счетом 0:2 в субботу, "Арсенал" продлил свою победную серию до четырех матчей с учетом всех соревнований.



Несмотря на этот рывок, "канониры" остаются аутсайдером борьбы за попадание в Лигу Чемпионов, поэтому команда Артеты лишена права на ошибки в остатке сезона и должна обыгрывать в том числе "Лестер", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".



"Мы знаем, насколько важны будут эти матчи для итога сезона, поэтому мы очень сосредоточены и настроены выступить как можно лучше".



"У нас хорошая серия, мы набрали ход, и мы вступаем в ключевой момент сезона. В следующие две недели нам предстоит сыграть против команд топ-уровня, и мы просто стараемся как можно лучше к ним подготовиться".



"Думаю, мы должны выиграть каждый свой матч, а затем ждать и молиться. Это не так, что нам нужно выиграть какой-то один матч, нам нужно двигаться матч за матчем".



"Несколько недель назад мы были очень далеки, чтобы даже думать о Европе, а теперь мы стали чуть ближе. Поэтому давайте двигаться матч за матчем, а там посмотрим, куда это нас приведет", — цитирует Артету Evening Standard.