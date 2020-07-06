Тренер сборной Мексики: "МЮ подходит Хименесу лучше, чем "Ювентус"

Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино считает, что нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес лучше подходит "Манчестер Юнайтед", нежели "Ювентусу".

Хименес великолепно проводит этот сезон, забив 24 гола в 44 матчах за "волков" с учетом всех соревнований, и пресса уже давно сватает 29-летнего мексиканца в большие клубы.



Из тех клубов, с которыми связывают Хименеса, Мартино выделяет "Юнайтед", указывая на то, что "красные дьяволы" по-прежнему не обладают чистым форвардом.



"Глядя со стороны сегодня, я не вижу у "Юнайтед" специалиста по игре на позиции 9-го номера вроде Рауля. У них много нападающих вроде Рэшфорда, Мартиаля и парня (Гринвуда), который сейчас играет правого вингера, но со времен уход Ромелу Лукаку у них нет чистого 9-го номера".



"В "Ювентусе" конкуренция была бы выше, потому что там есть Роналду. Чтобы играть с ним в паре, ему бы пришлось бороться с Дибала и Игуаином", — сообщил Мартино ESPN.