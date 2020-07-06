Моуриньо уже определил костяк "Тоттенхэма" на следующие пять лет

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что мысленно уже отсеял игроков, которые будут костяком его команды в следующие пять лет.

Первый, пускай и неполный, сезон Моуриньо у руля "Тоттенхэма" складывается очень непросто. "Шпоры" продолжают ужасно обороняться и рискуют не попасть в еврокубки.



Тем не менее, Жозе считает, что у него уже есть фундамент для успеха в будущем — просто нужно проявить терпение.



"В этой команде у нас много людей правильного возраста, правильного мастерства, с правильными амбициями".



"Поэтому я бы сказал, что через три, четыре, пять лет базис команды будет тем же. Это будут важные игроки, которые есть в клубе сейчас. Поэтому я и говорю, что нам не нужны большие изменения. Убежден, у нас уже есть важное ядро игроков".



"Как и некоторые фанаты, я хочу слишком многого и слишком быстро, но я думаю, с опытом мое ощущение реальности окрепло. Думаю, очень важно быть реалистом, контролировать эмоции и понимать, что это процесс, требующий времени".



"Конечно, я понимаю амбиции фанатов. Я понимаю, что люди мечтают о лучшем, они не мечтают о худшем, но это требует времени".



"Хорошая вещь в том, что все мы в клубе работаем сообща. Мы решительно настроены, реалистичны, очень опытны, и мы достигнем цели", — сообщил Моуриньо Sky Sports.