Матич заключил новый трехлетний контракт с "Юнайтед"

Неманья Матич Полузащитник Неманья Матич заключил с "Манчестер Юнайтед" новый контракт, рассчитанный до июня 2023.

После своего перехода из "Челси" за 40 миллионов фунтов летом 2017 Матич сыграл 114 матчей за клуб с "Олд Траффорд".

В начале этого сезона Оле Гуннар Сульшер не очень-то доверял Неманье, однако зимой ситуация кардинально изменилась, и 31-летний серб ворвался в планы главного тренера "красных дьяволов".

Матич блестяще воспользовался своим шансом, который у него возник благодаря травмам Поля Погба и Скотта Мактоминея, заслужив право остаться в "Юнайтед" еще на три сезона.

"Я очень рад, что останусь частью этого великого клуба. Как игрок я все еще могу многое дать и многого достичь в своей карьере, и сделать это в "Манчестер Юнайтед" будет огромной честью для меня".

"Я в восторге от того, что являюсь частью этой команды, у нас хороший баланс молодости и опыта в составе и замечательный дух товарищества в коллективе".

"Это ключевой отрезок сезона, и мы играем хорошо. Мы продолжим сражаться, чтобы хорошо завершить сезон и заставить наших удивительных фанатов гордиться нами", — сообщил Матич.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Матич

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2020 13:15

Количество просмотров Просмотров: 955

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. j-silver 06.07.2020 14:11 # j-silver
    воспитанник челси

    (ответить)

  2. raimbek1 06.07.2020 13:51 # raimbek1
    В матчах с середняками Матич в опорной зоне конечно справляется блестяще, молодцы что продлили

    (ответить)

  3. chelsea88 06.07.2020 13:43 # chelsea88
    Матич неизбежен

    (ответить)

  4. roberto-89 06.07.2020 13:39 # roberto-89
    Саф и манкуняские шлюхи сасать .!.

    (ответить)

  5. mancunia-planet 06.07.2020 13:32 # mancunia-planet
    Один из лучших сейчас! Важный игрок команды

    (ответить)

  6. thegodfather 06.07.2020 13:29 # thegodfather
    мельвуд живи, братишка, весь фапл слился воедино, только живи.
    Мы крестик из рук не выпускаем.
    #praysformelwood

    (ответить)

  7. thegodfather 06.07.2020 13:28 # thegodfather
    топарик лютый
    пару чашек апл выиграл

    в составе челси, ахаххахахаааааа

    (ответить)

  8. empry 06.07.2020 13:28 # empry
    Напомнил всем о том, за что же его покупали три года назад.

    (ответить)

  9. jack-4poker 06.07.2020 13:23 # jack-4poker
    Клопп: "Ливерпулю" помешал ветер"

    Источник: http://fapl.ru/

    Мелвуд: Почему я сосу хуй и анализ на корону положительный у меня сука?

    (ответить)

  10. contrario 06.07.2020 13:23 # contrario
    Ебну коммент, чтобы ещё дальше двинуть этого нытика сургутского

    (ответить)

  11. keane16 06.07.2020 13:22 # keane16
    Ебну коммент, чтоб подальше двинуть этого нытика сургутского

    (ответить)

  12. gavriil 06.07.2020 13:20 # gavriil
    Ёбну коммент чтоб подвинуть этого нытика сургутского.

    (ответить)

  13. melwood-lfc 06.07.2020 13:15 # melwood-lfc
    Почему из всего фапловского отребья, анализ на корону положительный у меня сука?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: