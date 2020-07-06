Матич заключил новый трехлетний контракт с "Юнайтед"

Полузащитник Неманья Матич заключил с "Манчестер Юнайтед" новый контракт, рассчитанный до июня 2023.

После своего перехода из "Челси" за 40 миллионов фунтов летом 2017 Матич сыграл 114 матчей за клуб с "Олд Траффорд".



В начале этого сезона Оле Гуннар Сульшер не очень-то доверял Неманье, однако зимой ситуация кардинально изменилась, и 31-летний серб ворвался в планы главного тренера "красных дьяволов".



Матич блестяще воспользовался своим шансом, который у него возник благодаря травмам Поля Погба и Скотта Мактоминея, заслужив право остаться в "Юнайтед" еще на три сезона.



"Я очень рад, что останусь частью этого великого клуба. Как игрок я все еще могу многое дать и многого достичь в своей карьере, и сделать это в "Манчестер Юнайтед" будет огромной честью для меня".



"Я в восторге от того, что являюсь частью этой команды, у нас хороший баланс молодости и опыта в составе и замечательный дух товарищества в коллективе".



"Это ключевой отрезок сезона, и мы играем хорошо. Мы продолжим сражаться, чтобы хорошо завершить сезон и заставить наших удивительных фанатов гордиться нами", — сообщил Матич.