Матич заключил новый трехлетний контракт с "Юнайтед"
Полузащитник Неманья Матич заключил с "Манчестер Юнайтед" новый контракт, рассчитанный до июня 2023.
После своего перехода из "Челси" за 40 миллионов фунтов летом 2017 Матич сыграл 114 матчей за клуб с "Олд Траффорд".
В начале этого сезона Оле Гуннар Сульшер не очень-то доверял Неманье, однако зимой ситуация кардинально изменилась, и 31-летний серб ворвался в планы главного тренера "красных дьяволов".
Матич блестяще воспользовался своим шансом, который у него возник благодаря травмам Поля Погба и Скотта Мактоминея, заслужив право остаться в "Юнайтед" еще на три сезона.
"Я очень рад, что останусь частью этого великого клуба. Как игрок я все еще могу многое дать и многого достичь в своей карьере, и сделать это в "Манчестер Юнайтед" будет огромной честью для меня".
"Я в восторге от того, что являюсь частью этой команды, у нас хороший баланс молодости и опыта в составе и замечательный дух товарищества в коллективе".
"Это ключевой отрезок сезона, и мы играем хорошо. Мы продолжим сражаться, чтобы хорошо завершить сезон и заставить наших удивительных фанатов гордиться нами", — сообщил Матич.
06.07.2020 13:15
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Последние комментарии:
воспитанник челси
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В матчах с середняками Матич в опорной зоне конечно справляется блестяще, молодцы что продлили
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Матич неизбежен
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Саф и манкуняские шлюхи сасать .!.
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Один из лучших сейчас! Важный игрок команды
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мельвуд живи, братишка, весь фапл слился воедино, только живи.
Мы крестик из рук не выпускаем.
#praysformelwood
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топарик лютый
пару чашек апл выиграл
в составе челси, ахаххахахаааааа
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Напомнил всем о том, за что же его покупали три года назад.
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Клопп: "Ливерпулю" помешал ветер"
Источник: http://fapl.ru/
Мелвуд: Почему я сосу хуй и анализ на корону положительный у меня сука?
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Ебну коммент, чтобы ещё дальше двинуть этого нытика сургутского
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Ебну коммент, чтоб подальше двинуть этого нытика сургутского
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Ёбну коммент чтоб подвинуть этого нытика сургутского.
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Почему из всего фапловского отребья, анализ на корону положительный у меня сука?
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