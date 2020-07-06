33-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 6 июня, поединком "Тоттенхэма" и "Эвертона" завершится 33-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ТОТТЕНХЭМ — ЭВЕРТОН 22:00 Онлайн-трансляция



"Тоттенхэм" выиграл лишь один из девяти последних матчей во всех соревнованиях, так и не сумев выйти из кризиса, в который угодил еще до паузы. Но если до паузы проблемы "шпор" связывали с обилием травм, то теперь практически все игроки здоровы, и Жозе Моуриньо нужно искать причину в другом.



С момента назначения Карло Анчелотти только "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" (до начала 33-го тура) набрали очков больше, чем "Эвертон" (25). "Ириски" чувствуют себя очень неплохо и все еще сохраняют шансы на попадание в Лигу Европы.



"Тоттенхэм" потерпел лишь три поражения в 27 последних домашних матчах Премьер-Лиги против "Эвертона". Эти три поражения случились в трех сезонах подряд: 2006/07, 2007/08 и 2008/09. "Ириски" не могут обыграть "шпор" уже 14 поединков чемпионата кряду — с декабря 2012.



Защитники "Тоттенхэма" Яфет Танганга и Хуан Фойт, как ожидается, пропустят остаток сезона с травмами. Деле Алли под вопросом из-за проблем с задней поверхностью бедра.



Из лазарета "Эвертона" могут вернуться Джибриль Сидибе и Тео Уолкотт. Фабиан Дельф, Жан-Филипп Гбамен и Дженк Тосун не сыграют.