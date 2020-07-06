Сульшер: "Гринвуд готов выступать за сборную Англии"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его 18-летний нападающий Мейсон Гринвуд готов выступать за сборную Англии.

В минувшую субботу Гринвуд отметился дублем в победном для "красных дьяволов" матче Премьер-Лиги против "Борнмута" (5:2) и теперь может похвастать уже 15 голами за клуб в этом сезоне с учетом всех соревнований.



Сульшер восхищается бомбардирским талантом Гринвуда и совсем не удивится, если следующим летом его юниор поедет на Евро-2020.



"Думаю, когда ты выступаешь за "Манчестер Юнайтед", это достаточно хорошая и достаточно сложная проверка. Если ты выдерживаешь эту проверку, значит ты можешь играть за любую команду, а Мейсон обладает качествами, которые есть не у многих".



"Поэтому он может играть за взрослую сборную Англии или за команду U-21, мне по большому счету все равно. Я знаю, что он хорошо играет за нас, и замечательно, что мы можем на него рассчитывать".



"Мейсон — прирожденный бомбардир, поэтому он всегда будет забивать голы. Он скромный парень, он хочет учиться, он слушает и упорно работает. У Мейсона один из лучших, если не лучший удар среди игроков, с которыми я работал и которых видел. Он так хладнокровен", — цитирует Сульшера Sky Sports.