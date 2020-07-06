Моуриньо пригрозил "Арсеналу" за дерзкий твит

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо пригрозил расплатой "Арсеналу" после дерзкого сообщения своих соседей в твиттере.

После шокировавшего Моуриньо поражения "шпор" от "Шеффилд Юнайтед" со счетом 3:1 "канониры" поспешили выложить в социальных сетях видеоообзор своей победы над "клинками" в четвертьфинале Кубка Англии.



"Победить "Шеффилд Юнайтед" на "Брамалл Лэйн" непросто. Напоминаем, как это делается", — гласило поясняющее сообщение "Арсенала".



Такая дерзость возмутила Моуриньо, который уже предвкушает дерби Северного Лондона в воскресенье.



"Думаю, если бы они находились на вершине лиги или с успехом сражались за место в топ-4, они бы не наслаждались проблемами других".



"Ты наслаждаешься проблемами других, только когда сам тоже в беде".



"В конечном счете это больше говорит о них — им особо нечего праздновать, и они ищут любую возможность. Они в очень похожей ситуации в таблице, что и мы".



"Мне не нравится ассоциировать клуб с сообщением или твитом кого-нибудь. Возможно, я ошибаюсь, возможно, я прав, но человек, который сделал это, сделал это сам по себе. Я не верю, что это написал Микель (Артета), я не верю, что это написал Джака или другой их капитан".



"Это, наверное, сделал какой-то парень, который три месяца работал из дома. Не проблема, но мы будем ждать их у себя дома!" — цитирует Моуриньо Sky Sports.