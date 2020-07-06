Моуриньо пригрозил "Арсеналу" за дерзкий твит

Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо пригрозил расплатой "Арсеналу" после дерзкого сообщения своих соседей в твиттере.

После шокировавшего Моуриньо поражения "шпор" от "Шеффилд Юнайтед" со счетом 3:1 "канониры" поспешили выложить в социальных сетях видеоообзор своей победы над "клинками" в четвертьфинале Кубка Англии.

"Победить "Шеффилд Юнайтед" на "Брамалл Лэйн" непросто. Напоминаем, как это делается", — гласило поясняющее сообщение "Арсенала".

Такая дерзость возмутила Моуриньо, который уже предвкушает дерби Северного Лондона в воскресенье.

"Думаю, если бы они находились на вершине лиги или с успехом сражались за место в топ-4, они бы не наслаждались проблемами других".

"Ты наслаждаешься проблемами других, только когда сам тоже в беде".

"В конечном счете это больше говорит о них — им особо нечего праздновать, и они ищут любую возможность. Они в очень похожей ситуации в таблице, что и мы".

"Мне не нравится ассоциировать клуб с сообщением или твитом кого-нибудь. Возможно, я ошибаюсь, возможно, я прав, но человек, который сделал это, сделал это сам по себе. Я не верю, что это написал Микель (Артета), я не верю, что это написал Джака или другой их капитан".

"Это, наверное, сделал какой-то парень, который три месяца работал из дома. Не проблема, но мы будем ждать их у себя дома!" — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Арсенал, Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2020 11:00

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  1. yamateh 06.07.2020 11:08 # yamateh
    Все по делу раскидал Моур. Арсенал сами в говне какой еще троллинг

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