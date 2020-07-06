Сунесс: "Ливерпуль" может пожалеть, если не купит нападающего"

Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс считает, что "красные" могут пожалеть, если так и не купят нападающего этим летом.

В лице Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп обладает одним из самых грозных трио нападения в мировом футболе.



В этом сезоне египтянин, бразилец и сенегалец на троих забили 50 голов и отдали 28 результативных передач. Но стоит хотя бы одному из них выпасть из обоймы, как игра команды блекнет — так было и против "Астон Виллы" в воскресенье, что весьма тревожит Сунесса.



"Несмотря на то, что "Ливерпуль" является мировым чемпионом, победителем Лиги Чемпионов, а теперь и Премьер-Лиги, я расстроен, что они не купили еще одного нападающего".



"Когда кто-нибудь один из тройки нападения не играет, и выходит Ориги, мы наблюдаем упадок в качестве футбола, и они могут пожалеть об этом".



"Надеюсь, я ошибаюсь, и они все-так купят кого-нибудь на подмену тройке нападающих".



"Сегодня вечером вы убедились в этом. Фирмино связывает всю их игру от обороны до атаки, и им не хватает этого, когда его нет на поле", — сообщил Сунесс в эфире Sky Sports.