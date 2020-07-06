Клопп нацелен на рекорд Премьер-Лиги по очкам

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что его команда нацелена на рекорд Премьер-Лиги по количеству набранных очков.

В воскресенье в весьма непростом матче подопечные Клоппа одолели "Астон Виллу" со счетом 2:0 и теперь имеют 89 очков после 33 туров.



Чтобы побить рекорд Премьер-Лиги по количеству очков за сезон, "красным" достаточно набрать 12 баллов в пяти оставшихся матчах, и именно это является источником мотивации для новоиспеченных чемпионов на финише.



"Думаю, парни и сами знают это — мне не нужно им говорить. Все просто: если мы хотим установить рекорды, нам нужно выиграть практически все свои оставшиеся матчи".



"Парни показали, что понимают это без необходимости мне говорить им. Этой группе игроков это и не надо — сегодня я увидел, что парни всегда готовы сражаться".



"Если честно, я даже не знаю, каких цифр мы можем достичь. Мы должны сражаться в каждом матче, а в конце посмотрим. Это был очень сложный матч, но вы могли убедиться, что именно это — сражалась — команда и делала", — цитирует Клоппа Daily Mirror.