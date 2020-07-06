Гвардиола встал на защиту Эдерсона

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола встал на защиту своего голкипера Эдерсона после поражения 1:0 от "Саутгемптона".

Судьбу воскресного матча Премьер-Лиги на "Сент-Мэри" решил быстрый гол нападающего "святых" Че Адамса, который воспользовался грубой потерей Александра Зинченко в середине поля и перебросил мяч через Эдерсона, опрометчиво покинувшего свои ворота.



"Если ты являешься голкипером и играешь либеро, как это делает он, участвуя в розыгрыше мяча, то это нормально, что ты не всегда оказываешься в идеальной позиции при перехвате мяча соперником".



"Нашей целью было заставить их совершать ошибки, а когда это случится, действовать беспощадно и быстро. Великолепно, что в тот момент Че увидел голкипера перед воротами и совершил это идеальное касание мяча", — признался после матча главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль.



Однако Гвардиола поспешил встать на защиту Эдерсону и не винит своего голкипера в поражении.



"Мы используем нашего голкипера в розыгрыше мяча, чтобы играть лучше. Эдерсон нам многое дает. Конечно, ошибка есть ошибка, но мы проиграли матч не из-за этого. Такое уже случалось в этом сезоне — при таком количестве моментов мы должны стараться забивать голы".



"Это практически краткое резюме нашего сезона. Одна ошибка и мы наказаны. После этого мы создали много шансов. Соперник оборонялся вдесятером и почти не имел моментов. Мы показали очень хорошую игру, но этого оказалось недостаточно", — цитирует Гвардиолу The Independent.