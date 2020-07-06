"Арсенал" возобновит переговоры с Лакасеттом о новом контракте

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сообщил, что его клуб готовится возобновить переговоры с нападающим Александром Лакасеттом о новом контракте.

Лакасетт выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Лиона" в 2017 году, однако сейчас у Александра остается только 24 месяца по действующему контракту.



Этот сезон непросто складывается для 29-летнего француза, который забил только 10 голов, включая против "Вулверхэмпона" в субботу, однако Артета настроен сохранить Лакасетта.



"Мы должны обсудить с ним следующий шаг, а также его идеи и ощущения. Как я уже говорил, я очень им доволен".



"Он мне всегда нравился как игрок, даже когда меня не было здесь, и это из-за того, что он дает команде с помощью своих качеств, своего мастерства, своей работоспособности. Поэтому давайте посмотрим".



"Прямо сейчас определяющий момент для нас, и у нас нет возможности, чтобы много разговаривать о контрактных ситуациях. Однако у нас в запасе еще есть время, и в правильный момент мы сделаем это", — цитирует Артету Sky Sports.