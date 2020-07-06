Клопп: "Мне очень нравится Алькантара"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слухи, связывающие с переходом в его клуб полузащитника "Баварии" Тиаго Алькантару.
На текущей неделе стало известно, что Алькантара окончательно отказался продлевать свой истекающий через 12 месяцев контракт и жаждет покинуть Мюнхен в ближайшее трансферное окно.
Evening Standard утверждает, что "Энфилд" является наиболее предпочтительным направлением для 29-летнего испанца, и Клоппа не могли об этом не спросить после победы 2:0 над "Астон Виллой".
"А вы будете удивлены, если я не дам вам ответа просто потому, что никогда не отвечаю на такого рода вопросы?"
"Тиаго Алькантара — очень хороший игрок. Мне он очень нравится, как и много других игроков в футболе. Но это все, что я должен сказать", — сообщил Клопп.
06.07.2020 00:05
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Топчик конечно. Пару сезонов вполне затащит на уровне. Дальше от физухи. Но не уверен что он пахарь "а ля Милнер"
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Юра, алькантара фигня, бери салон в коже.
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Тиаго Алькантара один заменит и вернера и хаверца и зиеша,топовая будет покупка ну ,а пенсов лохов как обычно разводят
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