Клопп: "Мне очень нравится Алькантара"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слухи, связывающие с переходом в его клуб полузащитника "Баварии" Тиаго Алькантару.

На текущей неделе стало известно, что Алькантара окончательно отказался продлевать свой истекающий через 12 месяцев контракт и жаждет покинуть Мюнхен в ближайшее трансферное окно.



Evening Standard утверждает, что "Энфилд" является наиболее предпочтительным направлением для 29-летнего испанца, и Клоппа не могли об этом не спросить после победы 2:0 над "Астон Виллой".



"А вы будете удивлены, если я не дам вам ответа просто потому, что никогда не отвечаю на такого рода вопросы?"



"Тиаго Алькантара — очень хороший игрок. Мне он очень нравится, как и много других игроков в футболе. Но это все, что я должен сказать", — сообщил Клопп.