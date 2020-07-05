"Сити" неожиданно уступил "Саутгемптону"

"Манчестер Сити" потерпел неожиданное поражение в гостях у "Саутгемптона", так и не сумев ответить на быстрый гол в исполнении Че Адамса — 1:0.

По сравнению с победой 1:3 над "Уотфордом" в старте у "святых" вышли Джек Стивенс, Стюарт Армстронг и Че Адамс.



У "горожан" произошло сразу шесть перестановок относительно победы 4:0 над "Ливерпулем" в четверг. Доверие тренера было оказано Жоау Канселу, Александру Зинченко, Фернандиньо, Бернарду Силве, Давиду Сильве и Рияду Махрезу.



"Саутгемптон" вполне себе по-хозяйски начал матч, смело атакуя, однако соперник не дрогнул, и Эдерсону не приходилось выручать.



И все же давление хозяев принесло свои плоды. На 16-й минуте Зинченко совершил потерю в центре поля, а Адамс не побежал к чужим воротам, а попытался забросить мяч за шиворот вышедшему из ворот Эдерсону. Вышло блестяще — 1:0.



После пропущенного мяча гости принялись рьяно атаковать, регулярно создавая моменты. Несколько отличных сейвов совершил голкипер "святых" Алекс Маккарти, а Фернандиньо на 30-й минуте пробил с дистанции в штангу.



При этом "Сити" по-прежнему был уязвим в обороне, чем "Саутгемптон" время от времени пытался пользоваться, но до перерыва голов больше не случилось.



Во втором тайме "горожане" продолжили нагружать Маккарти. "Святые" оказались полностью лишены мяча и были вынуждены уйти в глубокую оборону.



Хозяева выдержали эти сумасшедшие 20 минут после перерыва, а затем чуть отодвинули игру от своих ворот и вспомнили о контратаках.



Чем меньше оставалось времени, тем слабее становилась хватка гостей. Хозяева выстояли.



Нельзя сказать, что "Сити" сыграл плохо. "Горожане" создали уйму моментов, однако у них сбился прицел, неплохо действовали защитники соперника, а Алекс Маккарти поймал кураж — совокупность этих факторов привела к сенсации.



"Саутгемптон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче