"Сити" неожиданно уступил "Саутгемптону"

Давид Сильва и Эмерик Лапорт "Манчестер Сити" потерпел неожиданное поражение в гостях у "Саутгемптона", так и не сумев ответить на быстрый гол в исполнении Че Адамса — 1:0.

По сравнению с победой 1:3 над "Уотфордом" в старте у "святых" вышли Джек Стивенс, Стюарт Армстронг и Че Адамс.

У "горожан" произошло сразу шесть перестановок относительно победы 4:0 над "Ливерпулем" в четверг. Доверие тренера было оказано Жоау Канселу, Александру Зинченко, Фернандиньо, Бернарду Силве, Давиду Сильве и Рияду Махрезу.

"Саутгемптон" вполне себе по-хозяйски начал матч, смело атакуя, однако соперник не дрогнул, и Эдерсону не приходилось выручать.

И все же давление хозяев принесло свои плоды. На 16-й минуте Зинченко совершил потерю в центре поля, а Адамс не побежал к чужим воротам, а попытался забросить мяч за шиворот вышедшему из ворот Эдерсону. Вышло блестяще — 1:0.

После пропущенного мяча гости принялись рьяно атаковать, регулярно создавая моменты. Несколько отличных сейвов совершил голкипер "святых" Алекс Маккарти, а Фернандиньо на 30-й минуте пробил с дистанции в штангу.

При этом "Сити" по-прежнему был уязвим в обороне, чем "Саутгемптон" время от времени пытался пользоваться, но до перерыва голов больше не случилось.

Во втором тайме "горожане" продолжили нагружать Маккарти. "Святые" оказались полностью лишены мяча и были вынуждены уйти в глубокую оборону.

Хозяева выдержали эти сумасшедшие 20 минут после перерыва, а затем чуть отодвинули игру от своих ворот и вспомнили о контратаках.

Чем меньше оставалось времени, тем слабее становилась хватка гостей. Хозяева выстояли.

Нельзя сказать, что "Сити" сыграл плохо. "Горожане" создали уйму моментов, однако у них сбился прицел, неплохо действовали защитники соперника, а Алекс Маккарти поймал кураж — совокупность этих факторов привела к сенсации.

"Саутгемптон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2020 23:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 06.07.2020 00:15 # superperez101
    нормально так игроки Ливерпуля подорожали.
    два года подряд лучшие игроки апл.
    два года подряд золотые бутсы.
    вай дейк заслужил золотой мяч
    самые крутые титулы в европе и на острове и в мире.

    и после этого один несчастный человек чтото пишет оскорбительное про этот великий клуб.
    ну тут психиатрия бессильна. все.

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  2. dallaslp 06.07.2020 00:13 # dallaslp
    Гвардиола: "Мы играли с пивом в крови".

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  3. superperez101 06.07.2020 00:09 # superperez101
    боксинг дэй, длиной в месяц.
    здесь нужно выбирать приоритеты, грамотно используя игроков, при этом тонко чувствовать физ состояние каждого.

    команда - тонко настроенный организм. нельзя всегда лететь шашки наголою Клопп это понял после прошлого сезона. команда играет вполноги контролируя матч, но по сигналу взрывается, проводит ударный отрезок и опять катает вату.

    а здесь это на стайерской дистанции длиной в месяц. тут ни у кого сил не хватит. кроме самых умных или тех кому не надо.

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  4. thegodfather 05.07.2020 23:41 # thegodfather
    пишут что интер дает 22 млн за емерсона
    челси требует 30

    если продадут, еххеех, это просто ноу коммент бизнес кар


    зиеша за 30 купить, эмерсона за 30 продать

    сука ору

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  5. mikkiynwa 05.07.2020 23:41 # mikkiynwa
    где ты увидел прошлое в словах о том, что зеропук все тот же клуб-трамплин, что и был 15 лет назад...все та же модель покупок околотопов и середняков с целью сделать топов и продать, иногда попутно выигрывая трофеи раз в 15-30 лет.
    Что не так блять?
    зеропуль в 05 не выигрывал лч, в 06 не брал кубок англии...а потом на 15 лет не пропал? я это все придумал?


    Источник: http://fapl.ru/posts/79476/?c=1#c7154423



    Кого из лидеров за последние два года продал ЛИФАК?)

    И скок продал Челче, эхехехехеххехехе


    Не живи историей, Артурик

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  6. mikkiynwa 05.07.2020 23:40 # mikkiynwa
    Манчестер Сити» максимум может набрать 81 в Премьер-лиге.

    До паузы у «Ливерпуля» было 82 очка. Даже проиграв все оставшиеся матчи, «красные» стали бы чемпионами.



    Ор, выебали всю АПЛочку, хехехехехе

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  7. contrario 05.07.2020 23:38 # contrario
    в общем ситюки только против бухих могут играть)

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  8. kler 05.07.2020 23:34 # kler
    да сити бухал просто после разгрома подливера, да и мотивации нету турнирной

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  9. thegodfather 05.07.2020 23:34 # thegodfather
    норм пенсы вышли против вест хема бухие, что аж 3 банки словили...
    видать норм победу над мс отпраздновали и не успели после бухлишка востановится за 2 дня


    а я то думаю, хуле рудигер на ровном месте по мячу не попадает и угловые привозит результативные...эвоно что

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  10. hammersmith 05.07.2020 23:34 # hammersmith
    сократили отрыв до колбасы до 20 очков и не выдержали психологического напряжения возвращения в гонку.

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  11. thegodfather 05.07.2020 23:32 # thegodfather
    четыренольпуки, рофл

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  12. hammersmith 05.07.2020 23:32 # hammersmith
    норм обосрались лохи

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  13. alexomck 05.07.2020 23:29 # alexomck
    чутка не хватало постоянно, при большом преимуществе по игре, ну и кипер святых в ударе был. перегорели после Пульки, вестимо.

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  14. mc-od 05.07.2020 23:27 # mc-od
    Кеееек.)) Сегодня на фапли оргия поруганных 4-0пуков?

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  15. gormartin 05.07.2020 23:26 # gormartin
    теперь Ходжсон натянет пенсов во вторник и писдец канализации абрамовича

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  16. gormartin 05.07.2020 23:23 # gormartin
    ну что дутые голубые пидары лоханулись

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  17. chelsiukpro 05.07.2020 23:21 # chelsiukpro
    Это часто бывает - обыграешь классную команду получить 3 очка а в след туре проебёшь середняку или оутсаидеру и потеряешь 3 очка! Закон подлости и он работает к сожелению! Так же с Челси было обыграли МС потом слили ВХЮ обидно очень бл...

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  18. kos9k 05.07.2020 23:20 # kos9k
    лысому снова нужна перестройка?)) ведь без трат он на уровне ходжсона))

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  19. thegodfather 05.07.2020 23:18 # thegodfather
    челси вышли на матч против мс бухие, если чо, когда 6-0 проипали.
    Там отмечали первый титул сарри, как тренера. Наперед так сказать отметили.

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  20. yamateh 05.07.2020 23:16 # yamateh
    Кубок ЛЧ этим ребятам (нет)

    пс. колбасники, хватит уже писать что лфк вышли бухие на матч с сити, каждый второй камент про это

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