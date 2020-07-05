"Сити" неожиданно уступил "Саутгемптону"
"Манчестер Сити" потерпел неожиданное поражение в гостях у "Саутгемптона", так и не сумев ответить на быстрый гол в исполнении Че Адамса — 1:0.
По сравнению с победой 1:3 над "Уотфордом" в старте у "святых" вышли Джек Стивенс, Стюарт Армстронг и Че Адамс.
У "горожан" произошло сразу шесть перестановок относительно победы 4:0 над "Ливерпулем" в четверг. Доверие тренера было оказано Жоау Канселу, Александру Зинченко, Фернандиньо, Бернарду Силве, Давиду Сильве и Рияду Махрезу.
"Саутгемптон" вполне себе по-хозяйски начал матч, смело атакуя, однако соперник не дрогнул, и Эдерсону не приходилось выручать.
И все же давление хозяев принесло свои плоды. На 16-й минуте Зинченко совершил потерю в центре поля, а Адамс не побежал к чужим воротам, а попытался забросить мяч за шиворот вышедшему из ворот Эдерсону. Вышло блестяще — 1:0.
После пропущенного мяча гости принялись рьяно атаковать, регулярно создавая моменты. Несколько отличных сейвов совершил голкипер "святых" Алекс Маккарти, а Фернандиньо на 30-й минуте пробил с дистанции в штангу.
При этом "Сити" по-прежнему был уязвим в обороне, чем "Саутгемптон" время от времени пытался пользоваться, но до перерыва голов больше не случилось.
Во втором тайме "горожане" продолжили нагружать Маккарти. "Святые" оказались полностью лишены мяча и были вынуждены уйти в глубокую оборону.
Хозяева выдержали эти сумасшедшие 20 минут после перерыва, а затем чуть отодвинули игру от своих ворот и вспомнили о контратаках.
Чем меньше оставалось времени, тем слабее становилась хватка гостей. Хозяева выстояли.
Нельзя сказать, что "Сити" сыграл плохо. "Горожане" создали уйму моментов, однако у них сбился прицел, неплохо действовали защитники соперника, а Алекс Маккарти поймал кураж — совокупность этих факторов привела к сенсации.
"Саутгемптон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
05.07.2020 23:00
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Последние комментарии:
нормально так игроки Ливерпуля подорожали.
два года подряд лучшие игроки апл.
два года подряд золотые бутсы.
вай дейк заслужил золотой мяч
самые крутые титулы в европе и на острове и в мире.
и после этого один несчастный человек чтото пишет оскорбительное про этот великий клуб.
ну тут психиатрия бессильна. все.
(ответить)
Гвардиола: "Мы играли с пивом в крови".
(ответить)
боксинг дэй, длиной в месяц.
здесь нужно выбирать приоритеты, грамотно используя игроков, при этом тонко чувствовать физ состояние каждого.
команда - тонко настроенный организм. нельзя всегда лететь шашки наголою Клопп это понял после прошлого сезона. команда играет вполноги контролируя матч, но по сигналу взрывается, проводит ударный отрезок и опять катает вату.
а здесь это на стайерской дистанции длиной в месяц. тут ни у кого сил не хватит. кроме самых умных или тех кому не надо.
(ответить)
пишут что интер дает 22 млн за емерсона
челси требует 30
если продадут, еххеех, это просто ноу коммент бизнес кар
зиеша за 30 купить, эмерсона за 30 продать
сука ору
(ответить)
где ты увидел прошлое в словах о том, что зеропук все тот же клуб-трамплин, что и был 15 лет назад...все та же модель покупок околотопов и середняков с целью сделать топов и продать, иногда попутно выигрывая трофеи раз в 15-30 лет.
Что не так блять?
зеропуль в 05 не выигрывал лч, в 06 не брал кубок англии...а потом на 15 лет не пропал? я это все придумал?
Источник: http://fapl.ru/posts/79476/?c=1#c7154423
Кого из лидеров за последние два года продал ЛИФАК?)
И скок продал Челче, эхехехехеххехехе
Не живи историей, Артурик
(ответить)
Манчестер Сити» максимум может набрать 81 в Премьер-лиге.
До паузы у «Ливерпуля» было 82 очка. Даже проиграв все оставшиеся матчи, «красные» стали бы чемпионами.
Ор, выебали всю АПЛочку, хехехехехе
(ответить)
в общем ситюки только против бухих могут играть)
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да сити бухал просто после разгрома подливера, да и мотивации нету турнирной
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норм пенсы вышли против вест хема бухие, что аж 3 банки словили...
видать норм победу над мс отпраздновали и не успели после бухлишка востановится за 2 дня
а я то думаю, хуле рудигер на ровном месте по мячу не попадает и угловые привозит результативные...эвоно что
(ответить)
сократили отрыв до колбасы до 20 очков и не выдержали психологического напряжения возвращения в гонку.
(ответить)
четыренольпуки, рофл
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норм обосрались лохи
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чутка не хватало постоянно, при большом преимуществе по игре, ну и кипер святых в ударе был. перегорели после Пульки, вестимо.
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Кеееек.)) Сегодня на фапли оргия поруганных 4-0пуков?
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теперь Ходжсон натянет пенсов во вторник и писдец канализации абрамовича
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ну что дутые голубые пидары лоханулись
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Это часто бывает - обыграешь классную команду получить 3 очка а в след туре проебёшь середняку или оутсаидеру и потеряешь 3 очка! Закон подлости и он работает к сожелению! Так же с Челси было обыграли МС потом слили ВХЮ обидно очень бл...
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лысому снова нужна перестройка?)) ведь без трат он на уровне ходжсона))
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челси вышли на матч против мс бухие, если чо, когда 6-0 проипали.
Там отмечали первый титул сарри, как тренера. Наперед так сказать отметили.
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Кубок ЛЧ этим ребятам (нет)
пс. колбасники, хватит уже писать что лфк вышли бухие на матч с сити, каждый второй камент про это
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