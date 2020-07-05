Клопп: "Ливерпулю" помешал ветер"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал необычную причину, почему его команда не смогла сыграть в свой футбол против "Астон Виллы".

Голы Садио Мане и Кертиса Джонса позволили "Ливерпулю" одержать победу 2:0 над аутсайдером Премьер-Лиги в воскресном матче на "Энфилде", однако футбол в исполнении "красных" совершенно не впечатлил.



По мнению Клоппа, помехой для его команды стали погодные условия. Тем не менее, Юрген доволен, что "Ливерпуль" вновь продемонстрировал свое умение добиваться результата.



"Это очень сложный матч по ряду причин. Очевидно, у "Виллы" организованная команда, поэтому нам пришлось непросто".



"Из-за ветра непросто было обеим командам — было проблемой играть в свой обычный футбол".



"Нам требовалось оставаться терпеливыми и делать правильные вещи, и во втором тайме у нас было больше хороших моментов".



"Вы могли видеть, что нам потребовалось время, чтобы привыкнуть к такой игре. В двух ситуациях мы могли заработать пенальти, но не повезло".



"Все нормально — мы там, где находимся, потому что выигрываем сложные матчи", — цитирует Клоппа TEAMtalk.