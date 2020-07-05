Мане: "Мы заслужили эти три очка"
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане считает, что его команда заслуженно одержала победу против "Астон Виллы".
Подопечные Юргена Клоппа разочаровали своей игрой в воскресном матче Премьер-Лиги на "Энфилде", своем первом домашнем в статусе чемпионов.
Не самую зрелищную игру своей команды Мане объясняет тем, что "Ливерпулю" пришлось быть терпеливым, а соперник оказал достойное сопротивление. Однако "красные" победили и сделали шаг к рекорду Премьер-Лиги по набранным очкам за сезон.
"Мы как команда старались до конца и создали ряд моментов. Это был непростой матч, но по крайней мере мы заслужили эти три очка".
"Думаю, иногда нельзя ожидать, что ты забьешь четыре-пять голов против хорошего соперника. Они играли очень организованно, а мы оставались терпеливыми, пока не стали возникать разрывы, и тогда мы забили два гола".
"Прямо сейчас для нас важнее всего выигрывать матчи, и тогда мы сможем подумать о рекордах".
"Нас ждут важные матчи, и мы постараемся двигаться матч за матчем. Это не будет легко, но так всегда в Премьер-Лиге — здесь всегда сложно", — сообщил Мане Sky Sports.
05.07.2020 21:00
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Вилланы могли бы и поднапрячся,но по ходу даже поднапрячся уже не чем!О чём тогда говорить?Тони Морли даже на поле не вышел бы с нынешним составом.
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