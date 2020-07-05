Мане: "Мы заслужили эти три очка"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане считает, что его команда заслуженно одержала победу против "Астон Виллы".

Подопечные Юргена Клоппа разочаровали своей игрой в воскресном матче Премьер-Лиги на "Энфилде", своем первом домашнем в статусе чемпионов.



Не самую зрелищную игру своей команды Мане объясняет тем, что "Ливерпулю" пришлось быть терпеливым, а соперник оказал достойное сопротивление. Однако "красные" победили и сделали шаг к рекорду Премьер-Лиги по набранным очкам за сезон.



"Мы как команда старались до конца и создали ряд моментов. Это был непростой матч, но по крайней мере мы заслужили эти три очка".



"Думаю, иногда нельзя ожидать, что ты забьешь четыре-пять голов против хорошего соперника. Они играли очень организованно, а мы оставались терпеливыми, пока не стали возникать разрывы, и тогда мы забили два гола".



"Прямо сейчас для нас важнее всего выигрывать матчи, и тогда мы сможем подумать о рекордах".



"Нас ждут важные матчи, и мы постараемся двигаться матч за матчем. Это не будет легко, но так всегда в Премьер-Лиге — здесь всегда сложно", — сообщил Мане Sky Sports.