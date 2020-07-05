"Ливерпуль" победил "Астон Виллу" при унылой игре
Несмотря на крайне унылый футбол, "Ливерпуль" выиграл первый в истории матч на "Энфилде" в статусе чемпиона Премьер-Лиги, одолев "Астон Виллу" со счетом 2:0.
Относительно поражения 4:0 от "Манчестер Сити" главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял троих игроков, выпустив Алекса Окслейд-Чемберлена, Наби Кейта и Дивока Ориги вместо Джордана Хендерсона, Джорджиньо Вейналдума и Роберто Фирмино.
У "вилланов" можно было насчитать сразу пять перестановок. Вернулись в команду Хосе Рейна, Нил Тэйлор, Джон Макгинн, Трезенге и Анвар Эль-Гази.
Своей игрой в первом тайме этого матча "Ливерпуль" разочаровал — даже больше, чем против "Сити", когда пропустил четыре гола. Хозяева "Энфилда" играли с неохотой, бессмысленно перекатывая мяч на отдалении от ворот.
Гости смотрелись живее, но в силу своих скромных возможностей не могли по-настоящему напрячь новоиспеченных чемпионов Премьер-Лиги.
Во втором тайме "Астон Вилла" даже чуть прибавила. Джек Грилиш и Эль-Гази нанесли по хорошему удару, заставив Алиссона спасать "красных", хотя первый угодил в офсайд.
Впрочем, мастерство от "Ливерпуля" никуда не делось. На 71-й минуте Кейта из стоячей позиции на левом краю штрафной сделал передачу в центр на подключившегося Садио Мане, который пробил в касание — 1:0.
Забитый гол помог "красным" стабилизировать игру и спокойно провести концовку матча. Более того, на 89-й минуте появившийся на замену Кертис Джонс пробил из центра штрафной после скидки головой от Мохамеда Салаха — 2:0.
Результат запомнится, а игра забудется — такой аргумент может привести Юрген Клопп, объясняя унылый футбол в исполнении своей команды в первом матче на "Энфилде" в статусе чемпионов. "Астон Вилла" имела большую свободу действий, но просто не смогла.
"Ливерпуль" — "Астон Вилла". Отчет о матче
05.07.2020 20:25
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Последние комментарии:
бумажный чемпион, говно игра, тухлое очко клопа
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"Ливерпуль" выиграл первый в истории матч
Источник: http://fapl.ru/posts/79473/
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Оставшиеся матчи.
Брайтон Фалмер Стэдиум Премьер-Лига 20:15
11.07.2020 Бёрнли Энфилд Премьер-Лига 15:00
15.07.2020 Арсенал Эмирейтс Стэдиум Премьер-Лига 20:15
22.07.2020 Челси Энфилд Премьер-Лига 20:15 26.07.2020 Ньюкасл
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удачи му му в ле ехехехехехех
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Даже при таком унылом говне, Ливерпуль умудряется получать очки и уходить в отрыв... Лучше бы подарили виллам эти три очка..
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чемпионский класс, с таким количеством алкоголя в крови не дали ничего показать более мотивированному и трезвому сопернику.
радует, что топ подключает молодежь, можно сказать, уже готовя перестройку. к тому же все болельщики рады видеть воспитанников в составе, показывающих талант и не по годам зрелую игру на таком высоком уровне.
в остатке сезона можно дать ребятам поиграть в свое удовольствие.
клопп топ
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АПЛ беспомощна, фапл беспомощен, миха беспомощен, бичи беспомощны, хэйт беспомощен, ибо Ливерпуль это мощь.
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Просто великий Чемпион ЛИВЕРПУЛЬ YNWA!!!
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Абсолютно все ссут на картон, даже одмины
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игра действительно такое себе...
отмечу Мане, ВВД, Алиссона, Кёртис Джонса.
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Собственно, с выходом Вени, Фирмы и Хендо, игра преобразилась, а Джонс, закрепил результат.
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Судя по заголовку надо по 5 мячей отвешивать чтобы игра была не унылой, прагматично с толковыми заменами укатали Виллу в ЧШ!
P/S Если скам купит за оверпрайс алкаша Грилиша то это будет эпик кидок на бабло!
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Чемпионская игра! Прагматично, сдкржанно и уверенно!
1. Ливерпуль 33 89
4. Челси 33 57
6. Ман Юнайтед 33 55
7. Арсенал 33 49
Эти клубы наверное даже в следующем сезоне не догонят Ливерпуль, хаха
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К рекорду в 104 очка!
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ЧЕМПИОНЫ! Всегда болел за Ливерпуль! Идем на рекорд по очкам в АПЛ!
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