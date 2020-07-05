"Ливерпуль" победил "Астон Виллу" при унылой игре

Садио Мане Несмотря на крайне унылый футбол, "Ливерпуль" выиграл первый в истории матч на "Энфилде" в статусе чемпиона Премьер-Лиги, одолев "Астон Виллу" со счетом 2:0.

Относительно поражения 4:0 от "Манчестер Сити" главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял троих игроков, выпустив Алекса Окслейд-Чемберлена, Наби Кейта и Дивока Ориги вместо Джордана Хендерсона, Джорджиньо Вейналдума и Роберто Фирмино.

У "вилланов" можно было насчитать сразу пять перестановок. Вернулись в команду Хосе Рейна, Нил Тэйлор, Джон Макгинн, Трезенге и Анвар Эль-Гази.

Своей игрой в первом тайме этого матча "Ливерпуль" разочаровал — даже больше, чем против "Сити", когда пропустил четыре гола. Хозяева "Энфилда" играли с неохотой, бессмысленно перекатывая мяч на отдалении от ворот.

Гости смотрелись живее, но в силу своих скромных возможностей не могли по-настоящему напрячь новоиспеченных чемпионов Премьер-Лиги.

Во втором тайме "Астон Вилла" даже чуть прибавила. Джек Грилиш и Эль-Гази нанесли по хорошему удару, заставив Алиссона спасать "красных", хотя первый угодил в офсайд.

Впрочем, мастерство от "Ливерпуля" никуда не делось. На 71-й минуте Кейта из стоячей позиции на левом краю штрафной сделал передачу в центр на подключившегося Садио Мане, который пробил в касание — 1:0.

Забитый гол помог "красным" стабилизировать игру и спокойно провести концовку матча. Более того, на 89-й минуте появившийся на замену Кертис Джонс пробил из центра штрафной после скидки головой от Мохамеда Салаха — 2:0.

Результат запомнится, а игра забудется — такой аргумент может привести Юрген Клопп, объясняя унылый футбол в исполнении своей команды в первом матче на "Энфилде" в статусе чемпионов. "Астон Вилла" имела большую свободу действий, но просто не смогла.

"Ливерпуль" — "Астон Вилла". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2020 20:25

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Последние комментарии:




  1. coon4 05.07.2020 20:58 # coon4
    бумажный чемпион, говно игра, тухлое очко клопа

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  2. januzaj00 05.07.2020 20:55 # januzaj00
    "Ливерпуль" выиграл первый в истории матч

    Источник: http://fapl.ru/posts/79473/

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  3. lovrentiy 05.07.2020 20:53 # lovrentiy
    Оставшиеся матчи.

    Брайтон Фалмер Стэдиум Премьер-Лига 20:15
    11.07.2020 Бёрнли Энфилд Премьер-Лига 15:00
    15.07.2020 Арсенал Эмирейтс Стэдиум Премьер-Лига 20:15
    22.07.2020 Челси Энфилд Премьер-Лига 20:15 26.07.2020 Ньюкасл

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  4. roberto-89 05.07.2020 20:44 # roberto-89
    удачи му му в ле ехехехехехех

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  5. bushwacka 05.07.2020 20:41 # bushwacka
    Даже при таком унылом говне, Ливерпуль умудряется получать очки и уходить в отрыв... Лучше бы подарили виллам эти три очка..

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  6. liverfun 05.07.2020 20:40 # liverfun
    чемпионский класс, с таким количеством алкоголя в крови не дали ничего показать более мотивированному и трезвому сопернику.
    радует, что топ подключает молодежь, можно сказать, уже готовя перестройку. к тому же все болельщики рады видеть воспитанников в составе, показывающих талант и не по годам зрелую игру на таком высоком уровне.
    в остатке сезона можно дать ребятам поиграть в свое удовольствие.
    клопп топ

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  7. contrario 05.07.2020 20:39 # contrario
    АПЛ беспомощна, фапл беспомощен, миха беспомощен, бичи беспомощны, хэйт беспомощен, ибо Ливерпуль это мощь.

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  8. roberto-89 05.07.2020 20:37 # roberto-89
    Просто великий Чемпион ЛИВЕРПУЛЬ YNWA!!!

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  9. drogba11cool 05.07.2020 20:37 # drogba11cool
    Абсолютно все ссут на картон, даже одмины

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  10. b84 05.07.2020 20:36 # b84
    игра действительно такое себе...
    отмечу Мане, ВВД, Алиссона, Кёртис Джонса.

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  11. lovrentiy 05.07.2020 20:35 # lovrentiy
    Собственно, с выходом Вени, Фирмы и Хендо, игра преобразилась, а Джонс, закрепил результат.

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  12. weorlfc 05.07.2020 20:35 # weorlfc
    Судя по заголовку надо по 5 мячей отвешивать чтобы игра была не унылой, прагматично с толковыми заменами укатали Виллу в ЧШ!
    P/S Если скам купит за оверпрайс алкаша Грилиша то это будет эпик кидок на бабло!

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  13. alexander-arnold 05.07.2020 20:32 # alexander-arnold
    Чемпионская игра! Прагматично, сдкржанно и уверенно!

    1. Ливерпуль 33 89
    4. Челси 33 57
    6. Ман Юнайтед 33 55
    7. Арсенал 33 49

    Эти клубы наверное даже в следующем сезоне не догонят Ливерпуль, хаха

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  14. skychnie-oboi 05.07.2020 20:30 # skychnie-oboi
    К рекорду в 104 очка!

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  15. superglor 05.07.2020 20:29 # superglor
    ЧЕМПИОНЫ! Всегда болел за Ливерпуль! Идем на рекорд по очкам в АПЛ!

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