"Ливерпуль" победил "Астон Виллу" при унылой игре

Несмотря на крайне унылый футбол, "Ливерпуль" выиграл первый в истории матч на "Энфилде" в статусе чемпиона Премьер-Лиги, одолев "Астон Виллу" со счетом 2:0.

Относительно поражения 4:0 от "Манчестер Сити" главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял троих игроков, выпустив Алекса Окслейд-Чемберлена, Наби Кейта и Дивока Ориги вместо Джордана Хендерсона, Джорджиньо Вейналдума и Роберто Фирмино.



У "вилланов" можно было насчитать сразу пять перестановок. Вернулись в команду Хосе Рейна, Нил Тэйлор, Джон Макгинн, Трезенге и Анвар Эль-Гази.



Своей игрой в первом тайме этого матча "Ливерпуль" разочаровал — даже больше, чем против "Сити", когда пропустил четыре гола. Хозяева "Энфилда" играли с неохотой, бессмысленно перекатывая мяч на отдалении от ворот.



Гости смотрелись живее, но в силу своих скромных возможностей не могли по-настоящему напрячь новоиспеченных чемпионов Премьер-Лиги.



Во втором тайме "Астон Вилла" даже чуть прибавила. Джек Грилиш и Эль-Гази нанесли по хорошему удару, заставив Алиссона спасать "красных", хотя первый угодил в офсайд.



Впрочем, мастерство от "Ливерпуля" никуда не делось. На 71-й минуте Кейта из стоячей позиции на левом краю штрафной сделал передачу в центр на подключившегося Садио Мане, который пробил в касание — 1:0.



Забитый гол помог "красным" стабилизировать игру и спокойно провести концовку матча. Более того, на 89-й минуте появившийся на замену Кертис Джонс пробил из центра штрафной после скидки головой от Мохамеда Салаха — 2:0.



Результат запомнится, а игра забудется — такой аргумент может привести Юрген Клопп, объясняя унылый футбол в исполнении своей команды в первом матче на "Энфилде" в статусе чемпионов. "Астон Вилла" имела большую свободу действий, но просто не смогла.



"Ливерпуль" — "Астон Вилла". Отчет о матче