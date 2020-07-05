"Ливерпуль" распродал весь запас реплик своих футболок

Футболка Ливерпуля "Ливерпуль" распродал весь запас реплик своих игровых футболок от New Balance на сезон 2019/20.

В прошлом месяце, за семь матчей до финиша, "Ливерпуль" оформил долгожданное чемпионство в Премьер-Лиге, что вызвало всплеск спроса у фанатов на атрибутику "красных".

Полностью удовлетворить этот ажиотажный спрос мерсисайдский клуб просто не смог — у New Balance банально закончился товар, сообщает Daily Mail.

Издание отмечает, что "Ливерпуль" попросил New Balance изготовить дополнительную партию футболок, однако американская компания прекращает сотрудничество с "красными" по окончании сезона, а потому ответила отказом.

Тем не менее, показатель продаж все равно зашкаливает — в этом сезоне "Ливерпуль" реализовал 1.7 млн. реплик своих футболок.

Со следующего сезона техническим спонсором "Ливерпуля" станет Nike. Попытка New Balance в суде доказать свое право продлить контракт с "красными" в приоритетном порядке провалилась.

Добавим, что "Ливерпуль" ставит рекорд по продажам футболок третий сезон подряд. Именно поэтому в соглашении с Nike прописана не только фиксированная сумма, но и 20-процентная доля от реализации атрибутики, что позволит клубу зарабатывать еще больше.


Метки New Balance, Ливерпуль, форма

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2020 20:00

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  1. ben-arfa 05.07.2020 20:49 # ben-arfa
    Тут однозначно New Balance выставили себя истеричками. Нельзя не упомянуть о том, что Ливерпуль всеми силами отбривал NB, которые подхватили команду будучи с Энди Кэрролом и Крейгом Беллами в составе, а оставляют с Мане, Салахом, ВанДейком и Аллисоном. Ливерпуль был в полном гoвнe, но NB помогли им подняться на вершину, в том числе благодаря первоклассной и неординарной экипировке. Но какой смысл сейчас отвечать Ливерпулю тем же, когда каждая проданная футболка – это в первую очередь бесплатная реклама бренда, ну и возможность заработать.

    В общем, это месть уровня TLOU 2

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  2. b84 05.07.2020 20:27 # b84
    позиция NB не выпускать новую партию вызывает вопросы адекватности

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  3. alexander-arnold 05.07.2020 20:27 # alexander-arnold
    Кампеоне, кампеоне!!!

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  4. meshuggah 05.07.2020 20:16 # meshuggah
    Бомжи реплику толкают своим фонадам

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  5. electric 05.07.2020 20:15 # electric
    КНЯЗИ!!!

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  6. liverfun 05.07.2020 20:06 # liverfun
    какие же топари

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  7. vyrentz 05.07.2020 20:05 # vyrentz
    Бизнес кар, это когда так. Пинсам на заметку

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