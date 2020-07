"Ливерпуль" распродал весь запас реплик своих футболок

"Ливерпуль" распродал весь запас реплик своих игровых футболок от New Balance на сезон 2019/20.

В прошлом месяце, за семь матчей до финиша, "Ливерпуль" оформил долгожданное чемпионство в Премьер-Лиге, что вызвало всплеск спроса у фанатов на атрибутику "красных".



Полностью удовлетворить этот ажиотажный спрос мерсисайдский клуб просто не смог — у New Balance банально закончился товар, сообщает Daily Mail.



Издание отмечает, что "Ливерпуль" попросил New Balance изготовить дополнительную партию футболок, однако американская компания прекращает сотрудничество с "красными" по окончании сезона, а потому ответила отказом.



Тем не менее, показатель продаж все равно зашкаливает — в этом сезоне "Ливерпуль" реализовал 1.7 млн. реплик своих футболок.



Со следующего сезона техническим спонсором "Ливерпуля" станет Nike. Попытка New Balance в суде доказать свое право продлить контракт с "красными" в приоритетном порядке провалилась.



Добавим, что "Ливерпуль" ставит рекорд по продажам футболок третий сезон подряд. Именно поэтому в соглашении с Nike прописана не только фиксированная сумма, но и 20-процентная доля от реализации атрибутики, что позволит клубу зарабатывать еще больше.