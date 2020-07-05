"Ливерпуль" распродал весь запас реплик своих футболок
"Ливерпуль" распродал весь запас реплик своих игровых футболок от New Balance на сезон 2019/20.
В прошлом месяце, за семь матчей до финиша, "Ливерпуль" оформил долгожданное чемпионство в Премьер-Лиге, что вызвало всплеск спроса у фанатов на атрибутику "красных".
Полностью удовлетворить этот ажиотажный спрос мерсисайдский клуб просто не смог — у New Balance банально закончился товар, сообщает Daily Mail.
Издание отмечает, что "Ливерпуль" попросил New Balance изготовить дополнительную партию футболок, однако американская компания прекращает сотрудничество с "красными" по окончании сезона, а потому ответила отказом.
Тем не менее, показатель продаж все равно зашкаливает — в этом сезоне "Ливерпуль" реализовал 1.7 млн. реплик своих футболок.
Со следующего сезона техническим спонсором "Ливерпуля" станет Nike. Попытка New Balance в суде доказать свое право продлить контракт с "красными" в приоритетном порядке провалилась.
Добавим, что "Ливерпуль" ставит рекорд по продажам футболок третий сезон подряд. Именно поэтому в соглашении с Nike прописана не только фиксированная сумма, но и 20-процентная доля от реализации атрибутики, что позволит клубу зарабатывать еще больше.
05.07.2020 20:00
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Последние комментарии:
Тут однозначно New Balance выставили себя истеричками. Нельзя не упомянуть о том, что Ливерпуль всеми силами отбривал NB, которые подхватили команду будучи с Энди Кэрролом и Крейгом Беллами в составе, а оставляют с Мане, Салахом, ВанДейком и Аллисоном. Ливерпуль был в полном гoвнe, но NB помогли им подняться на вершину, в том числе благодаря первоклассной и неординарной экипировке. Но какой смысл сейчас отвечать Ливерпулю тем же, когда каждая проданная футболка – это в первую очередь бесплатная реклама бренда, ну и возможность заработать.
В общем, это месть уровня TLOU 2
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позиция NB не выпускать новую партию вызывает вопросы адекватности
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Кампеоне, кампеоне!!!
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Бомжи реплику толкают своим фонадам
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КНЯЗИ!!!
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какие же топари
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Бизнес кар, это когда так. Пинсам на заметку
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