Рэшфорд: "Форма нападающих воодушевляет "Юнайтед"

Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд признался, что великолепная форма тройки нападающих наделяет "Манчестер Юнайтед" огромным оптимизмом.

Победа 5:2 над "Борнмутом" накануне позволила "Юнайтед" продлить свою беспроигрышную серию до 16 матчей с учетом всех соревнований.

Против "вишенок" Рэшфорд и Антони Мартиаль оформили по голу, а юный Мейсон Гринвуд разразился дублем. Теперь на счету трио нападения "красных дьяволов" уже 55 забитых мячей в этом сезоне, и это воодушевляет команду.

"Это определенно воодушевляет. Я получаю удовольствие, играя с ними двумя".

"Думаю, прямо сейчас мы ощущаем огромный приток позитива, а также чувствуем, что набрали хороший ход. Мы хотим продолжать в том же духе".

"Сегодня отличился каждый из нас троих, а Мейсон забил дважды. Мы хотим и дальше делать это", — цитирует Рэшфорда ESPN.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 231

Поиск: