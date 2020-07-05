Рэшфорд: "Форма нападающих воодушевляет "Юнайтед"

Маркус Рэшфорд признался, что великолепная форма тройки нападающих наделяет "Манчестер Юнайтед" огромным оптимизмом.



Победа 5:2 над "Борнмутом" накануне позволила "Юнайтед" продлить свою беспроигрышную серию до 16 матчей с учетом всех соревнований.



Против "вишенок" Рэшфорд и Антони Мартиаль оформили по голу, а юный Мейсон Гринвуд разразился дублем. Теперь на счету трио нападения "красных дьяволов" уже 55 забитых мячей в этом сезоне, и это воодушевляет команду.



"Это определенно воодушевляет. Я получаю удовольствие, играя с ними двумя".



"Думаю, прямо сейчас мы ощущаем огромный приток позитива, а также чувствуем, что набрали хороший ход. Мы хотим продолжать в том же духе".



"Сегодня отличился каждый из нас троих, а Мейсон забил дважды. Мы хотим и дальше делать это", — цитирует Рэшфорда ESPN.