Ван Дейк выбрал "Ливерпуль" из-за Клоппа

Защитник Виргил Ван Дейк признался, что персона главного тренера Юргена Клоппа была определяющим фактором, почему он выбрал "Ливерпуль", а не "Челси" или "Манчестер Сити".

Ван Дейк добился огромных успехов после своего перехода в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" за 75 миллионов фунтов в январе 2018, успев за это время выиграть Лигу Чемпионов и Премьер-Лигу.



Ранее Виргил уже говорил, что у него были и другие варианты продолжения карьеры, помимо "Ливерпуля", однако Клопп предопределил его выбор.



"У меня была возможность перейти в "Челси" или "Манчестер Сити".



"Когда сравниваешь клубы, ты смотришь на историю, город, текущий состав, их планы на ближайшее будущее".



"Но самая важная вещь, на которую ты смотришь, — это главный тренер, и Юрген Клопп был важной причиной, почему я выбрал "Ливерпуль".



"У Клоппа есть нечто особенное. Энергия ли это? Или это его образ в целом? Иногда я сажусь и думаю, что он делает и чего у него больше, чем у других".



"Думаю, это умение работать с людьми. В наши дни это важнее, чем что-либо другое в футболе. Благодаря Клоппу ты чувствуешь себя замечательно. Он искренне рад, когда утром ты заходишь в здание".



"Это может прозвучать глупо, но это вдохновляет тебя как игрока", — цитирует Ван Дейка Manchester Evening News.