Ван Дейк выбрал "Ливерпуль" из-за Клоппа

Юрген Клопп и Виргил Ван Дейк Защитник Виргил Ван Дейк признался, что персона главного тренера Юргена Клоппа была определяющим фактором, почему он выбрал "Ливерпуль", а не "Челси" или "Манчестер Сити".

Ван Дейк добился огромных успехов после своего перехода в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" за 75 миллионов фунтов в январе 2018, успев за это время выиграть Лигу Чемпионов и Премьер-Лигу.

Ранее Виргил уже говорил, что у него были и другие варианты продолжения карьеры, помимо "Ливерпуля", однако Клопп предопределил его выбор.

"У меня была возможность перейти в "Челси" или "Манчестер Сити".

"Когда сравниваешь клубы, ты смотришь на историю, город, текущий состав, их планы на ближайшее будущее".

"Но самая важная вещь, на которую ты смотришь, — это главный тренер, и Юрген Клопп был важной причиной, почему я выбрал "Ливерпуль".

"У Клоппа есть нечто особенное. Энергия ли это? Или это его образ в целом? Иногда я сажусь и думаю, что он делает и чего у него больше, чем у других".

"Думаю, это умение работать с людьми. В наши дни это важнее, чем что-либо другое в футболе. Благодаря Клоппу ты чувствуешь себя замечательно. Он искренне рад, когда утром ты заходишь в здание".

"Это может прозвучать глупо, но это вдохновляет тебя как игрока", — цитирует Ван Дейка Manchester Evening News.


Метки Ван Дейк, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2020 18:00

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  1. fc-oil 05.07.2020 18:37 # fc-oil
    Выбрал рот Клоппа, а не сам клуб.

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  2. januzaj00 05.07.2020 18:11 # januzaj00
    ну не из-за истории клуба же, которую уже никто не помнит, ахах

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  3. thegodfather 05.07.2020 18:05 # thegodfather
    а мы думали, потому что
    а) любит портовые помойные вонючие города
    б) любит играть за бестрофейные помойки
    в) а+б.

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