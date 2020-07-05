Гвардиола почувствовал, что "Сити" может выиграть Лигу Чемпионов благодаря победе над "Ливерпулем"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола убежден, что победа над "Ливерпулем" говорит о способности его команды выиграть Лигу Чемпионов в это сезоне.
На прошлой неделе "Сити" сложил с себя полномочия чемпиона Премьер-Лиги, но в минувший четверг расправился с новоиспеченным чемпионом, разгромив "Ливерпуль" со счетом 4:0.
Гвардиоле кажется, что "горожане" обыграли, "возможно, лучшую команду в мире", и это воодушевляет Хосепа перед полуфиналом Кубка Англии возобновлением плей-офф Лиги Чемпионов.
"Каждый матч отличается, но я не могу отрицать, что победа над "Ливерпулем" в той манере, как это сделали мы, заставила нас кое-что почувствовать... Понимаете, футбол — это ощущения, моменты".
"У твоего настроения могут быть перепады. Но мы победили, возможно, лучшую команду в мире прямо сейчас и поняли, что пособны на все".
"Однако каждый матч отличается и "Арсенал" (соперник "Сити" по Кубку Англии) играет иначе, нежели "Реал", поэтому мы должны подстроиться под их качества. Я хочу подойти к этим матчам в лучшем состоянии и с лучшим настроем".
"Эти матчи выигрываются не за счет тактики или идей, а за счет желания. Мы хотим победить, и когда одна команда хочет победить, она все равно может проиграть, но сопернику будет непросто сделать это", — цитирует Гвардиолу Goal.
05.07.2020 17:00
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Последние комментарии:
Эта лучшая команда уже не в ЛЧ, Пеп! Реал и Бавария соперники гораздо сложнее.
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если не попадут под Реал, то Бавария должна грохнуть этих выскочек
а без кубка лиги чемпионов сити просто местечковый мажор, не более.
да и гвардиола продолжит сомневаться в себе. ни с баварией ни с ситой лч нет
показательно былоб если вообще Бавария, в очном матче. клуб где он раньше работал
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