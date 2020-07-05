Клопп: "Гвардиола — лучший тренер нашей эры"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" "лучшим тренером нашей эры".

Клопп и Гвардиола регулярно соперничают друг с другом с 2013 года, когда один возглавлял дортмундскую "Боруссию", а другой пришел в "Баварию".



Последние годы это тренерское противостояние украшает Премьер-Лигу, и для Юргена не проблема признать превосходство каталонского конкурента.



"Я уважаю, что он делает. Когда мы встречаемся, я хочу победить его. Но у меня абсолютно нет проблем, чтобы признать, что он является лучшим тренером нашей эры, и я на 100 процентов искренен".



"Это не проблема для меня. Это не нарушает мою уверенность в себе или вроде того".



"Я так часто и так упорно сражался с командами Пепа Гвардиолы. Я даже не знаю, сколько лет... Только в Германии около трех-четырех. Я даже не был близок к командам Пепа Гвардиолы, поэтому я должен был искать другой способ побеждать", — сообщил Клопп BBC Radio 5 Live.