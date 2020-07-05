Тиаго Алькантара рвется в Премьер-Лигу

Полузащитник "Баварии" Тиаго Алькантара решительно настроен перебраться в Премьер-Лигу этим летом.

На текущей неделе председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге уже прокомментировал слухи, сватающие Алькантару в "Ливерпуль", сообщив, что Тиаго отказался от нового контракта и хочет новый вызов в своей карьере.



Сейчас Алькантаре уже 29 лет, его контракт истекает через 12 месяцев, а если прибавить сюда экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, то Тиаго может стать очень очень привлекательным активом по привлекательной цене на трансферном рынке.



По информации Daily Mail, испанец бразильского происхождения "отчаянно хочет попробовать себя в Премьер-Лиге". Экс-игрок "Барселоны" убежден, что накопленный им опыт поможет ему легко адаптироваться к английскому футболу.



Однако "Ливерпуль" может быть не единственны вариантом для Алькантары. Не исключено, что за Тиаго поборется "Манчестер Юнайтед", который уже проявлял интерес к игроку в 2013 и 2019 годах.