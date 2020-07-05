Моуриньо: "Нарушу правила и обниму Анчелотти"

Жозе Моуриньо и Карло Анчелотти Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заранее предупредил, что нарушит социальную дистанцию, чтобы обнять своего коллегу Карло Анчелотти из "Эвертона" в понедельник.

В понедельник вечером "Тоттенхэм" примет на своем поле "Эвертон", и это будет очень важный матч для обеих команд в плане попадания в еврокубки на будущий сезон.

Также это будет противостояние двух успешных тренеров, выигравших десятки трофеев и титулов с различными командами, и Моуриньо находится в предвкушении этой встречи.

"Думаю, каждый в футболе восхищается Карло как тренером и человеком. Если вы не знаете его как человека, по крайней мере вы знаете его как тренера".

"Он один из лучших тренеров в мире за последние два десятилетия и, конечно, сейчас, и я говорю эту очевидную вещь не потому, что он так нравится мне как человек".

"Думаю, это честь для Премьер-Лиги, что Карло вернулся. Это честь для "Эвертона" обладать Карло в качестве своего менеджера или главного тренера, называйте как хотите".

"Все мы знаем, что он представляет из себя как тренер. Нам не нужно говорить об этом, за него говорит его кабинет. Я не знаю, находится этот кабинет в его доме в Милане, Лондоне или Ливерпуле, но кабинет в одном из его домов полон кубков, поэтому нам не нужно говорить о Карло".

"Это честь для меня, что я знаком с ним как с человеком несколько лет и проводил с ним время на собраниях УЕФА и по прочим поводам. Я просто люблю Карло".

"Думаю, он замечательный парень. Думаю, я собираюсь нарушить правила. Сейчас нас заставляют держаться в одном метре друг от друга, но я нарушу правила — я собираюсь обнять его, потому что мне очень нравится Карло", — цитирует Моуриньо The Independent.


Метки Анчелотти, Моуриньо, Тоттенхэм, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2020 13:00

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  1. ganinilyha 05.07.2020 13:58 # ganinilyha
    Синие однажды - синие навсегда

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  2. xin 05.07.2020 13:15 # xin
    Опять пенсовская гомосятина, это хуже коронавируса

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  3. lfcynwa 05.07.2020 13:13 # lfcynwa
    опять начал на себя внимание проецировать, Моу все-таки прошаренный дирижер кипиша вокруг команды

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