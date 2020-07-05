Моуриньо: "Нарушу правила и обниму Анчелотти"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заранее предупредил, что нарушит социальную дистанцию, чтобы обнять своего коллегу Карло Анчелотти из "Эвертона" в понедельник.
В понедельник вечером "Тоттенхэм" примет на своем поле "Эвертон", и это будет очень важный матч для обеих команд в плане попадания в еврокубки на будущий сезон.
Также это будет противостояние двух успешных тренеров, выигравших десятки трофеев и титулов с различными командами, и Моуриньо находится в предвкушении этой встречи.
"Думаю, каждый в футболе восхищается Карло как тренером и человеком. Если вы не знаете его как человека, по крайней мере вы знаете его как тренера".
"Он один из лучших тренеров в мире за последние два десятилетия и, конечно, сейчас, и я говорю эту очевидную вещь не потому, что он так нравится мне как человек".
"Думаю, это честь для Премьер-Лиги, что Карло вернулся. Это честь для "Эвертона" обладать Карло в качестве своего менеджера или главного тренера, называйте как хотите".
"Все мы знаем, что он представляет из себя как тренер. Нам не нужно говорить об этом, за него говорит его кабинет. Я не знаю, находится этот кабинет в его доме в Милане, Лондоне или Ливерпуле, но кабинет в одном из его домов полон кубков, поэтому нам не нужно говорить о Карло".
"Это честь для меня, что я знаком с ним как с человеком несколько лет и проводил с ним время на собраниях УЕФА и по прочим поводам. Я просто люблю Карло".
"Думаю, он замечательный парень. Думаю, я собираюсь нарушить правила. Сейчас нас заставляют держаться в одном метре друг от друга, но я нарушу правила — я собираюсь обнять его, потому что мне очень нравится Карло", — цитирует Моуриньо The Independent.
05.07.2020 13:00
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