Милнер задумывается о тренерской работе в "Ливерпуле"

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер задумывается о том, чтобы остаться в мерсисайдском клубе в качестве тренера после завершения игровой карьеры.

В свои 34 года Милнер остается важным игроком в команде Юргена Клоппа и по-прежнему надеется отыграть еще несколько лет, однако Джеймс уже вовсю задумывается о тренерской работе, вдохновляясь успехами рулевого "красных".



"Есть ли у меня собственные тренерские амбиции? Да, в какие-то дни я ощущаю это на 100 процентов. Естественно, замечательно наблюдать за тем, какую работу здесь проделал наш главный тренер".



"Но ты также видишь других, которые тренируют два месяца, проигрывают несколько матчей и лишаются работы. Тем не менее, я думаю, мне было бы приятно поделиться своим опытом, который мне посчастливилось накопить, с другими игроками. Это была бы потеря, если я полностью отойду от футбола".



"Я в замечательном футбольном клубе и работаю с отличными людьми. Ты знаешь, что этот клуб предоставляет возможности, поэтому давайте посмотрим. Но я надеюсь, что смогу продолжать играть еще несколько лет".



"Думаю, после возвращения с карантина я увеличил высоту своих прыжков на 10 сантиметров, а это неплохо для моего возраста. Меня это устраивает".



"Когда ты возвращаешься к предсезонной подготовке, то фитнес-тесты — это интересная вещь, чтобы посмотреть, кто в каком состоянии находится. Я постоянно слежу за собой и стараюсь изо всех сил себя подстегивать".



"Я слышал много хорошего о йоге, которой я начал заниматься четыре или пять месяцев назад. Благодаря физиотерапевтам, работникам спортивной науки и диетологам за нами хорошо присматривают".



"Нельзя продолжать играть бесконечно, но я надеюсь, что мои возможности снизятся умеренно. Если честно, я чувствую себя довольно хорошо. Порой бывают странные дни, когда ты встаешь с кровати и ощущаешь некоторую тяжесть, но я думаю, большинство парней сталкивается с этим. Я просто хочу продолжать как можно дольше", — цитирует Милнера Daily Mail.