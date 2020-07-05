Лэмпард отреагировал на сравнения Пулишича с Азаром
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард предостерег от сравнений вингера Кристиана Пулишича с легендой "синих" Эденом Азаром.
После возобновления сезона Пулишич демонстрирует отличную форму, вдохновив "Челси" на победу 3:0 над "Уотфордом" накануне.
Игра Кристиана многим напоминает тот футбол, который в свое время демонстрировал за "Челси" Азар. Лэмпард тоже видит некоторые параллели, но предпочитает не развивать эту тему.
"Они оба могут обыгрывать других игроков, и за ними замечательно наблюдать. Эден выступал сенсационным образом здесь".
"Мне особо не нравится продолжать их сравнивать, однако я не хочу ничего отнимать у Кристиана. Он показывает свой природный талант, баланс и умение обыгрывать соперников на скорости".
"Следующий шаг для него — стать более классным конечным продуктом, забивать больше голов и отдавать больше результативных передач. Но с момента возобновления сезона он это показывает, что замечательно".
"У него были проблемы с травмами в этом сезоне, но сейчас он хорош, очень хорош. Я очень рад за него", — сообщил Лэмпард.
Сам Пулишич также высказался насчет сравнения с игроком сборной Бельгии.
"Эден был невероятным игроком для "Челси", игроком мирового уровня. Я не пытаюсь сравнивать себя с ним, я просто пытаюсь быть собой", — сообщил Пулишич Sky Sports.
05.07.2020 11:00
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Да не, вообще другой игрок.
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играет три матча на урровне и сразу мечты
попробуй так отпахать хотя-бы пару тройку сезонов чтоб тебя начали с кем-то сравнивать
век инстаграма убил все реальные ценности в мире
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