Лэмпард отреагировал на сравнения Пулишича с Азаром

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард предостерег от сравнений вингера Кристиана Пулишича с легендой "синих" Эденом Азаром.

После возобновления сезона Пулишич демонстрирует отличную форму, вдохновив "Челси" на победу 3:0 над "Уотфордом" накануне.



Игра Кристиана многим напоминает тот футбол, который в свое время демонстрировал за "Челси" Азар. Лэмпард тоже видит некоторые параллели, но предпочитает не развивать эту тему.



"Они оба могут обыгрывать других игроков, и за ними замечательно наблюдать. Эден выступал сенсационным образом здесь".



"Мне особо не нравится продолжать их сравнивать, однако я не хочу ничего отнимать у Кристиана. Он показывает свой природный талант, баланс и умение обыгрывать соперников на скорости".



"Следующий шаг для него — стать более классным конечным продуктом, забивать больше голов и отдавать больше результативных передач. Но с момента возобновления сезона он это показывает, что замечательно".



"У него были проблемы с травмами в этом сезоне, но сейчас он хорош, очень хорош. Я очень рад за него", — сообщил Лэмпард.



Сам Пулишич также высказался насчет сравнения с игроком сборной Бельгии.



"Эден был невероятным игроком для "Челси", игроком мирового уровня. Я не пытаюсь сравнивать себя с ним, я просто пытаюсь быть собой", — сообщил Пулишич Sky Sports.