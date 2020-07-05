Стерлинг нацелен на требл

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг надеется, что его команда завершит этот сезон с тремя большими трофеями.

На прошлой неделе "Сити" сложил с себя полномочия чемпиона Премьер-Лиги, однако ранее в этом сезоне "горожане" уже выиграли Кубок Лиги, и дополнительно подсластить пилюлю от упущенного титула Стерлинг мечтает с помощью Кубка Англии и Лиги Чемпионов.



"Сложно видеть, как "Ливерпуль" забирает титул от нас, но они блестяще выступают в это году. Они были великолепны и заслуженно выиграли лигу".



"Матч против "Ливерпуля" был просто очередным матчем, но также возможностью завершить кампанию на высокой ноте. Нам нужно выиграть все свои оставшиеся матчи в Премьер-Лиге, а также мощно финишировать в Кубке Англии и Лиге Чемпионов".



"Надеюсь, мы доберемся до финала Кубка Англии и финала Лиги Чемпионов. Наша команда упустила титул Премьер-Лиги, поэтому мы должны постараться изо всех сил в оставшихся соревнованиях, а это Кубок Англии и Лига Чемпионов", — цитирует Стерлинга Sky Sports.