Гвардиола уверен, что "Сити" допустят до Лиги Чемпионов

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что его клубу будет возвращено право участвовать в Лиге Чемпионов.

Уже 13 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) должен огласить свой вердикт по апелляции "Сити" в отношении санкций УЕФА.



Напомним, в феврале УЕФА отстранил "горожан" от еврокубков на два сезона и оштрафовал на 25 миллионов фунтов за грубые нарушения правил финансового фейр-плей.



Клуб с "Этихад" по-прежнему отрицает свою вину, и Гвардиола верит своим боссам.



"Мы готовы. Я очень доверяю и очень верю людям, которые сказали мне, что нам позволят играть в Лиге Чемпионов. Мы хотим участвовать в соревновании в эти два года".



"13 июля мы узнаем вердикт, который, надеюсь, позволит нам — всем работникам, игрокам и каждому здесь — продолжать расти как клубу в предстоящие годы", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.