Гвардиола уверен, что "Сити" допустят до Лиги Чемпионов
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что его клубу будет возвращено право участвовать в Лиге Чемпионов.
Уже 13 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) должен огласить свой вердикт по апелляции "Сити" в отношении санкций УЕФА.
Напомним, в феврале УЕФА отстранил "горожан" от еврокубков на два сезона и оштрафовал на 25 миллионов фунтов за грубые нарушения правил финансового фейр-плей.
Клуб с "Этихад" по-прежнему отрицает свою вину, и Гвардиола верит своим боссам.
"Мы готовы. Я очень доверяю и очень верю людям, которые сказали мне, что нам позволят играть в Лиге Чемпионов. Мы хотим участвовать в соревновании в эти два года".
"13 июля мы узнаем вердикт, который, надеюсь, позволит нам — всем работникам, игрокам и каждому здесь — продолжать расти как клубу в предстоящие годы", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
05.07.2020 09:00
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С каких это хуев отменят. Ебанутый что ли. Максимум на один сезон сократят бан.
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