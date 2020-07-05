Гвардиола уверен, что "Сити" допустят до Лиги Чемпионов

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что его клубу будет возвращено право участвовать в Лиге Чемпионов.

Уже 13 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) должен огласить свой вердикт по апелляции "Сити" в отношении санкций УЕФА.

Напомним, в феврале УЕФА отстранил "горожан" от еврокубков на два сезона и оштрафовал на 25 миллионов фунтов за грубые нарушения правил финансового фейр-плей.

Клуб с "Этихад" по-прежнему отрицает свою вину, и Гвардиола верит своим боссам.

"Мы готовы. Я очень доверяю и очень верю людям, которые сказали мне, что нам позволят играть в Лиге Чемпионов. Мы хотим участвовать в соревновании в эти два года".

"13 июля мы узнаем вердикт, который, надеюсь, позволит нам — всем работникам, игрокам и каждому здесь — продолжать расти как клубу в предстоящие годы", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки CAS, Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2020 09:00

Количество просмотров Просмотров: 465

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. golokante 05.07.2020 09:53 # golokante
    С каких это хуев отменят. Ебанутый что ли. Максимум на один сезон сократят бан.
    .

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: