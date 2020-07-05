Клопп: "Бавария" и "Сити" — большие фавориты в Лиге Чемпионов"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "Манчестер Сити" и "Баварию" в качестве двух больших фаворитов на победу в Лиге Чемпионов в этом сезоне.

После упущенного титула Премьер-Лиги трофей Лиги Чемпионов приобретает повышенное значение для "горожан", которые имеют перевес в один гол после первой встречи с "Реалом" в 1/8 финала.



Клоппу, чья команда является действующим победителем Лиги Чемпионов, будет интересно посмотреть, каким образом УЕФА завершит розыгрыш элитного европейского турнира в Лиссабоне, но сразу предупреждает, что с кадровыми проблемами претендовать на трофей буде сложно.



"Для меня двумя большими фаворитами из числа оставшихся в соревновании команд являются "Бавария" и "Манчестер Сити". Это мог бы быть интересный матч! Не знаю, случится ли это на самом деле, встретятся ли они в полуфинале и все такое".



"Естественно, "Бавария" провела очень убедительный сезон в Германии, до и после карантина. Они производят сильное впечатление после того, как их принял Ханси Флик".



"Очевидно, они являются двумя фаворитами. Это будет интересное соревнование и в то же время совершенно новое. Но когда смотришь на "Манчестер Сити" и видишь их подбор игроков..."



"Как я всегда говорю, каждому нужна удача. Если ты хочешь выиграть Лигу Чемпионов, ты должен иметь возможность выставить свой сильнейший состав на финал".



"Это не так, что у других команд нет шансов, но я правда думаю, что две эти команды являются фаворитами".



"Я буду наблюдать за этим мини-турниром. Это очень интересно, но, к сожалению, мы не принимаем в нем участия в нынешнем году", — цитирует Клоппа Goal.