33-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 5 июля, четырьмя поединками продолжится 33-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БЕРНЛИ — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 14:00



Эти команды находятся на расстоянии в два очка друг от друга и обе сохраняют шансы на попадание в еврокубки на будущий сезон. Для "Шеффилд Юнайтед" участие в Лиге Европы могло бы стать новым опытом, тогда как "Бернли" не так давно на своей шкуре почувствовал, насколько это сложно, провалив старт сезона Премьер-Лиги 2018/19 из-за занятости в квалификационных раундах. "Клинки" могут сделать дубль во встречах с "бордовыми" в рамках высшего дивизиона впервые с кампании 1967/68.



"Бернли" предстоит оценить состояние Йоханна Берг Гудмундссона, Джея Родригеса, Джека Корка, Робби Брэйди и Криса Вуда, но Мэтт Лоутон и Эшли Барнс точно не сыграют.



В лазарете "Шеффилд Юнайтед" остаются Джон Лундстрем, Джон Флек и Люк Фримен.



НЬЮКАСЛ — ВЕСТ ХЭМ 16:15



"Ньюкасл" уверенно решил задачу по продлению прописки в Премьер-Лиге и теперь может играть в свое удовольствие, тогда как "Вест Хэм" лишь благодаря разнице мячей находится над зоной вылета, однако победа 3:2 над "Челси" посреди недели определенно вселяет оптимизм в "молотобойцев". Ни одна из 10 последних встреч этих соперников не завершилась вничью.



"Ньюкасл" устроит фитнес-тесты для Джамаала Ласселлса, Шона Лонгстаффа и Жоэлинтона. Флорин Лежен в этом сезоне уже не сыграет.



В "Вест Хэме" близки к возвращению или уже вернулись в строй Артур Масуаку, Марк Нобл и Себастьян Алле. У Фелипе Андерсона небольшая мышечная проблема.



ЛИВЕРПУЛЬ — АСТОН ВИЛЛА 18:30 Онлайн-трансляция



Первый матч "Ливерпуля" в статусе чемпиона вышел комом — поражение 4:0 от "Манчестер Сити". Естественно, "красные" захотят реабилитироваться, однако "Астон Вилла" ведет отчаянную борьбу за выживание и попытается сделать все возможное, чтобы не делиться очками. "Ливерпуль" выиграл все четыре последние встречи с "вилланами" в рамках Премьер-Лиги с общим счетом 13:3.



В распоряжении главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа находятся все игроки.



Левый защитник "Астон Виллы" Мэтт Таргетт пропустит минимум два ближайших матча из-за повреждения задней поверхности бедра. Фредерик Гильберт и Данни Дринкуотер могут сыграть впервые после карантина.



САУТГЕМПТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 21:00 Онлайн-трансляция



В минувший четверг "Манчестер Сити" одержал утешительную победу над "Ливерпулем" (4:0), а каждый оставшийся матч в Премьер-Лиге рассматривает просто как возможность подготовиться к Кубку Англии и Лиге Чемпионов, но "Саутгемптону" от того не легче. Вылет "святым" уже не грозит, но стремление Данни Ингса завоевать "Золотую бутсу" не дает команде расслабиться. "Святые" рискуют потерпеть седьмое поражение подряд против "горожан" в рамках Премьер-Лиги, чего прежде с ними еще не случалось.



Третий матч кряду пропустит вингер "Саутгемптона" Софиан Буфаль. Пьер-Эмиль Хейбьерг под вопросом.



Единственной потерей "Сити" остается нападающий Серхио Агуэро.