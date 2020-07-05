Канте получил травму задней поверхности бедра

Нголо Канте Полузащитник "Челси" Нголо Канте получил травму задней поверхности бедра в матче против "Уотфорда".

Канте целиком сыграл все три первых матча "Челси" в Премьер-Лиге после коронавирусной паузы, а четвертым как раз стала победа 3:0 над "Уотфордом" накануне, когда Нголо был заменен на 78-й минуте.

Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард не думает, что повреждение Канте серьезно, однако минимум один ближайший матч 29-летний француз будет вынужден пропустить.

"У Нголо небольшая травма задней поверхности бедра. Завтра мы проведем углубленное обследование и оценим характер повреждения".

"Мы надеемся, это небольшая травма — по крайней мере, пока мне говорят именно об этом. После обследования мы будем знать точно, но я полагаю, травма не позволит ему сыграть против "Пэлас" во вторник", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.


Метки Канте, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2020 06:00

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  1. januzaj00 05.07.2020 06:01 # januzaj00
    У сутулого 5 замен есть, и он за все эти матчи ни разу не заменил канте

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