Артета: "Эта команда жива"

После победы 0:2 над "Вулверхэмптоном" главный тренер "Арсенала" Микель Артета заключил, что его команда "жива".

После возобновления сезона "Арсенал" производит неоднозначное впечатление, и кому-то могло показаться, что наметившееся при Артете развитие команды обратилось вспять.



Однако в субботу "канониры" одержали свою четвертую победу подряд с учетом всех соревнований, и Артета убежден, что его команда будет успешна, если всегда будет играть с таким же настроем.



"Я доволен игрой, старанием игроков, энергией, с которой мы играли, а также желанием каждого ступившего на эту траву игрока бороться за каждый мяч от первой минуты и до последней минуты. Именно это мы и требуем".



"Моментами мы были очень хороши, а также забили очень хорошие голы. В других моментах нам нужно прибавить — это касается того, как мы контролируем матчи и диктуем игру. Я сейчас говорю про второй тайм, но это будет".



"По крайней мере, команда продемонстрировала дух и то, что каждый из них идет на каждый мяч, не щадя себя".



"Этот результат подбодрит нас и придаст импульс — мы одержали уже четыре победы подряд, а это непросто, учитывая все обстоятельства. Мы попытаемся восстановить силы, чтобы победить и против "Лестера". Это все, что мы можем".



"Эта команда жива и будет жива, когда они научатся терпеть вместе и получать от этого удовольствие. Когда они смогут делать это, дела пойдут в гору", — сообщил Артета Sky Sports.