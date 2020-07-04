"Челси" разгромил "Уотфорд" и снова стал четвертым
Доминируя на протяжении большей части матча, "Челси" одержал победу 3:0 против "Уотфорда" и вернулся на четвертую позицию в Премьер-Лиге.
Относительно поражения 3:2 от "Вест Хэма" из стартового состава "синих" пропали Антонио Рюдигер, Маркос Алонсо, Матео Ковачич и Тэмми Абрахэм. Их заменили Курт Зума, Рис Джеймс, Мейсон Маунт и Оливье Жиру.
У "шершней" с первых минут появились Эдриан Мариаппа, Кристиан Кабасле и Натаниэль Чалоба, заменив Адама Мазину, Крейга Кэткарта и Роберто Перейру.
С самого начала матча хозяева принялись уверенно контролировать мяч, но с созданием моментов у них не ладилось. Лишь на 19-й минуте Жиру выскочил на удар внутри штрафной, но голкипер гостей Бен Фостер справился.
Второй шанс предоставился Жиру на 28-й минуте. Росс Баркли сделал вертикальный пас внутрь штрафной на открывание Оливье, и тот пробил низом в дальний угол ворот — 1:0.
"Челси" продолжил уверенно контролировать игру, и незадолго до перерыва Кристиан Пулишич был сбит в штрафной Этьеном Капу. Чистый пенальти, который четко исполнил Виллиан — 2:0.
После перерыва "Уотфорд" все так же бегал без мяча и был вынужден плясать под дудку соперника. "Синие" не переставали атаковать, но постепенно их хватка начала слабеть.
"Шершни", напротив, слегка активизировались в заключительные 15 минут, а вышедший на замену Данни Уэлбек даже выскочил на Кепу Аррисабалагу и заставил голкипера "синих" совершить отличный сейв.
Под самый конец гости принялись откровенно рисковать, за что были наказаны. Сесар Аспиликуэта с левого края штрафной сделал передачу в центр площадки, где Баркли свободно принял мяч, а вторым касанием поразил ворота — 3:0.
После кошмарного дерби с "Вест Хэмом" игроки "Челси" сделали определенные выводы и на сей раз сыграли надежно, не позволив многого сопернику, хотя концовка матча вышла немного бестолковой.
"Челси" — "Уотфорд". Отчет о матче
04.07.2020 23:55
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Последние комментарии:
1. Колбаса
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А там дальше разбирайтесь. Ну на кой в лиге чемпионов тот же Лестер или Вулвз? Чисто призовые срубить да вылететь в привычную лигу европы.
(ответить)
Жиру на фото показывает, на какое место должны вернуться раскукарекавшиеся манки.
(ответить)
Смотришь на Абрахама и диву даёшься, как этот нигер умудрился на старте сезона возглавлять таблицу бомбардиров лиги. У него крэк на карантине кончился? Обои подаёт признаки таланта, но как будто не знает, че с ним делать на поле. Баркли все ещё самый тупорылый игрок в апл, но в рубахе родился.
Лэмпусик - чудотворец, ибо шлак с малолетками и Ларисой на воротах удерживать в четвёрке может только колдун е6учий.
(ответить)
К р а с и в о .
Нахуй лестер с 4, надеюсь челси и мю будут там по итогу
(ответить)
Кстати лицо у Троя дини как у шершня. Прям для него это команда. Именно такими шершней я и представляю
(ответить)
Скуму дали 4 место на пару часов потоскать. Как ливерпукам чашку апл. Правда картонную
(ответить)
ну не знаю...невнятная игра,Вотфорд надеющийся на стандарты ибо игроки у них высокорослые,нежели игроки Челси да и Челси не пропускает часто после стандартов...Челси играл не выразительно но в пас играл лучше,не знаю что там Лэмпард меняет в команде но ротации нету,все игроки как будто играют без мотивации...Челси глуп и в обороне,но также и в атаке мы не видим,пользы от нападающих...они словно спят в игре...Не знаю что при таком Челси сделают новички Вернер и Зиех,но радикально ничего не поменяют...это все тот же унылый Челси без центра поля и понимания-философии я бы сказал..нет конкретики в игре Лэмпарда...
(ответить)
Кристена снова продааливают, а вот Джеймс мощь, Зума должен с Рюдигером, Аспи на место Алонсо
(ответить)
Отлично сыграли, с первых минут было видно что шершни по флангам слабы и даже на ошибках не могут ловить соперника. Думаю пример мощного цз показал, что с ним в составе навесы сразу в разы спокойнее смотрятся, так что очень надеюсь на нового цз.
(ответить)
МОТМ: Пулишич, несмотря на то что у Парклея гол+пас. вся острота исходила именно от американца, парклей что и делал тупил на ровном. еще норм Жиру свой гол забил, Канте, Аспи, Маунт - средне.
ну и не стоит забывать, это всего лишь вротфорд, едем дальше
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Бывает в футболе такое, что и парклей забивает.
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Короли
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уотфорду чуть чуть не хвататет, надеюсь ВХ и АВ вытянут сезон
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