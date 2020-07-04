"Челси" разгромил "Уотфорд" и снова стал четвертым

Доминируя на протяжении большей части матча, "Челси" одержал победу 3:0 против "Уотфорда" и вернулся на четвертую позицию в Премьер-Лиге.

Относительно поражения 3:2 от "Вест Хэма" из стартового состава "синих" пропали Антонио Рюдигер, Маркос Алонсо, Матео Ковачич и Тэмми Абрахэм. Их заменили Курт Зума, Рис Джеймс, Мейсон Маунт и Оливье Жиру.



У "шершней" с первых минут появились Эдриан Мариаппа, Кристиан Кабасле и Натаниэль Чалоба, заменив Адама Мазину, Крейга Кэткарта и Роберто Перейру.



С самого начала матча хозяева принялись уверенно контролировать мяч, но с созданием моментов у них не ладилось. Лишь на 19-й минуте Жиру выскочил на удар внутри штрафной, но голкипер гостей Бен Фостер справился.



Второй шанс предоставился Жиру на 28-й минуте. Росс Баркли сделал вертикальный пас внутрь штрафной на открывание Оливье, и тот пробил низом в дальний угол ворот — 1:0.



"Челси" продолжил уверенно контролировать игру, и незадолго до перерыва Кристиан Пулишич был сбит в штрафной Этьеном Капу. Чистый пенальти, который четко исполнил Виллиан — 2:0.



После перерыва "Уотфорд" все так же бегал без мяча и был вынужден плясать под дудку соперника. "Синие" не переставали атаковать, но постепенно их хватка начала слабеть.



"Шершни", напротив, слегка активизировались в заключительные 15 минут, а вышедший на замену Данни Уэлбек даже выскочил на Кепу Аррисабалагу и заставил голкипера "синих" совершить отличный сейв.



Под самый конец гости принялись откровенно рисковать, за что были наказаны. Сесар Аспиликуэта с левого края штрафной сделал передачу в центр площадки, где Баркли свободно принял мяч, а вторым касанием поразил ворота — 3:0.



После кошмарного дерби с "Вест Хэмом" игроки "Челси" сделали определенные выводы и на сей раз сыграли надежно, не позволив многого сопернику, хотя концовка матча вышла немного бестолковой.



"Челси" — "Уотфорд". Отчет о матче