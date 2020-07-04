"Челси" разгромил "Уотфорд" и снова стал четвертым

Оливье Жиру Доминируя на протяжении большей части матча, "Челси" одержал победу 3:0 против "Уотфорда" и вернулся на четвертую позицию в Премьер-Лиге.

Относительно поражения 3:2 от "Вест Хэма" из стартового состава "синих" пропали Антонио Рюдигер, Маркос Алонсо, Матео Ковачич и Тэмми Абрахэм. Их заменили Курт Зума, Рис Джеймс, Мейсон Маунт и Оливье Жиру.

У "шершней" с первых минут появились Эдриан Мариаппа, Кристиан Кабасле и Натаниэль Чалоба, заменив Адама Мазину, Крейга Кэткарта и Роберто Перейру.

С самого начала матча хозяева принялись уверенно контролировать мяч, но с созданием моментов у них не ладилось. Лишь на 19-й минуте Жиру выскочил на удар внутри штрафной, но голкипер гостей Бен Фостер справился.

Второй шанс предоставился Жиру на 28-й минуте. Росс Баркли сделал вертикальный пас внутрь штрафной на открывание Оливье, и тот пробил низом в дальний угол ворот — 1:0.

"Челси" продолжил уверенно контролировать игру, и незадолго до перерыва Кристиан Пулишич был сбит в штрафной Этьеном Капу. Чистый пенальти, который четко исполнил Виллиан — 2:0.

После перерыва "Уотфорд" все так же бегал без мяча и был вынужден плясать под дудку соперника. "Синие" не переставали атаковать, но постепенно их хватка начала слабеть.

"Шершни", напротив, слегка активизировались в заключительные 15 минут, а вышедший на замену Данни Уэлбек даже выскочил на Кепу Аррисабалагу и заставил голкипера "синих" совершить отличный сейв.

Под самый конец гости принялись откровенно рисковать, за что были наказаны. Сесар Аспиликуэта с левого края штрафной сделал передачу в центр площадки, где Баркли свободно принял мяч, а вторым касанием поразил ворота — 3:0.

После кошмарного дерби с "Вест Хэмом" игроки "Челси" сделали определенные выводы и на сей раз сыграли надежно, не позволив многого сопернику, хотя концовка матча вышла немного бестолковой.

"Челси" — "Уотфорд". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Уотфорд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2020 23:55

Количество просмотров Просмотров: 1283

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. best-fanunited 05.07.2020 00:54 # best-fanunited
    1. Колбаса
    2. Голубые
    3. МЮ
    4. Челси
    А там дальше разбирайтесь. Ну на кой в лиге чемпионов тот же Лестер или Вулвз? Чисто призовые срубить да вылететь в привычную лигу европы.

    (ответить)

  2. m-ballack 05.07.2020 00:24 # m-ballack
    Жиру на фото показывает, на какое место должны вернуться раскукарекавшиеся манки.

    (ответить)

  3. m-ballack 05.07.2020 00:20 # m-ballack
    Смотришь на Абрахама и диву даёшься, как этот нигер умудрился на старте сезона возглавлять таблицу бомбардиров лиги. У него крэк на карантине кончился? Обои подаёт признаки таланта, но как будто не знает, че с ним делать на поле. Баркли все ещё самый тупорылый игрок в апл, но в рубахе родился.

    Лэмпусик - чудотворец, ибо шлак с малолетками и Ларисой на воротах удерживать в четвёрке может только колдун е6учий.

    (ответить)

  4. quavo 05.07.2020 00:18 # quavo
    К р а с и в о .
    Нахуй лестер с 4, надеюсь челси и мю будут там по итогу

    (ответить)

  5. mototroller 05.07.2020 00:13 # mototroller
    Кстати лицо у Троя дини как у шершня. Прям для него это команда. Именно такими шершней я и представляю

    (ответить)

  6. mototroller 05.07.2020 00:12 # mototroller
    Скуму дали 4 место на пару часов потоскать. Как ливерпукам чашку апл. Правда картонную

    (ответить)

  7. flanglevi 05.07.2020 00:08 # flanglevi
    ну не знаю...невнятная игра,Вотфорд надеющийся на стандарты ибо игроки у них высокорослые,нежели игроки Челси да и Челси не пропускает часто после стандартов...Челси играл не выразительно но в пас играл лучше,не знаю что там Лэмпард меняет в команде но ротации нету,все игроки как будто играют без мотивации...Челси глуп и в обороне,но также и в атаке мы не видим,пользы от нападающих...они словно спят в игре...Не знаю что при таком Челси сделают новички Вернер и Зиех,но радикально ничего не поменяют...это все тот же унылый Челси без центра поля и понимания-философии я бы сказал..нет конкретики в игре Лэмпарда...

    (ответить)

  8. gidro-met 05.07.2020 00:07 # gidro-met
    Кристена снова продааливают, а вот Джеймс мощь, Зума должен с Рюдигером, Аспи на место Алонсо

    (ответить)

  9. chelseafanmd 05.07.2020 00:06 # chelseafanmd
    Отлично сыграли, с первых минут было видно что шершни по флангам слабы и даже на ошибках не могут ловить соперника. Думаю пример мощного цз показал, что с ним в составе навесы сразу в разы спокойнее смотрятся, так что очень надеюсь на нового цз.

    (ответить)

  10. yamateh 05.07.2020 00:05 # yamateh
    МОТМ: Пулишич, несмотря на то что у Парклея гол+пас. вся острота исходила именно от американца, парклей что и делал тупил на ровном. еще норм Жиру свой гол забил, Канте, Аспи, Маунт - средне.
    ну и не стоит забывать, это всего лишь вротфорд, едем дальше

    (ответить)

  11. m-ballack 04.07.2020 23:59 # m-ballack
    Бывает в футболе такое, что и парклей забивает.

    (ответить)

  12. jirrort 04.07.2020 23:58 # jirrort
    Короли

    (ответить)

  13. reams 04.07.2020 23:58 # reams
    уотфорду чуть чуть не хвататет, надеюсь ВХ и АВ вытянут сезон

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: