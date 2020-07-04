Сульшер: "Гринвуд лучше, чем Руни в 18 лет"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что поражен бомбардирским талантом 18-летнего Мейсона Гринвуда.

В субботу Гринвуд поспособствовал победе 5:2 над "Борнмутом", забив свой седьмой и восьмой голы в этом сезоне Премьер-Лиги. А с учетом всех соревнований Мейсон отличился уже 15 раз.



Сульшер не хочет сравнивать юного англичанина с Уэйном Руни и Криштиану Роналду, но признает, что прежде никогда не видел столь яркого бомбардирского таланта у 18-летнего игрока.



"Знаю ли я другого игрока, который бы в свои 18 лет забивал голы такими мощными и прицельными ударами? Нет, не думаю".



"Конечно, я видел Уэйна Руни в этом возрасте, но Мейсон специалист по завершению атак, он специалист по забитым голам. Он четко знает, что делать с мячом, когда он на поле. Если он бьет по мячу, значит он забивает, и он будет становиться только лучше".



"Я не хочу сравнивать Мейсона с Уаззой или Криштиану — думаю, это несправедливо. Парень построит свою карьеру и будет делать это по-своему".



"У них обоих (Руни и Роналду) были великолепные карьеры, и я уверен, если Мейсон продолжит делать правильные вещи и принимать хорошие решения, его тоже ждет великолепная карьера. Мы всегда знали, что в его лице обладаем особенным парнем".



"Он великолепный бомбардир, и он забивает за нас в очень важные моменты игры. Благодаря левой ноге он может смещаться с фланга в центр, но защитникам стоит переживать, потому что правая нога позволяет ему уходить на фланг".



"Мы просто будем воспитывать его и давать все больше минут", — цитирует Сульшера Daily Mail.