"Арсенал" обыграл на выезде "Вулверхэмптон"

"Арсенал" развил свою победную серию в Премьер-Лиге до трех матчей, одолев на выезде "Вулверхэмптон" со счетом 0:2.

По сравнению с минимальной победой над "Астон Виллой" в стартовом составе "волков" был замечен Адама Траоре, который заменил Диогу Жоту.



В старте у "канониров" появились Седрик Соареш, Букайо Сака и Эдди Нкетиа, заменив Эктора Беллерина, Риса Нелсона и Александра Лакасетта относительно победы 4:0 над "Норвичем".



В начальной стадии матча мяч чуть лучше держался у гостей, но хозяева раньше начали пристреливаться. "Арсенал" в атаке вообще ничего не показывал, не считая полумомента у Пьер-Эмерика Обамеянга, который не смог укротить снаряд у дальней штанги после розыгрыша углового.



На 32-й минуте Адама Траоре стремительно прорывался по бровке и был сбит Давидом Луисом, который за свой фол получил желтую карточку.



Первый реальный момент возник на 35-й минуте, когда после удачного отскока Нкетиа вышел на удар внутри штрафной. Эдди пробил в касание, но голкипер "Вулверхэмптона" Руй Патрисиу перевел мяч в штангу.



На 43-й минуте "волки" снова допустили небрежность в обороне. На сей раз "отличились" Вилли Боли и Ромен Саисс, и рикошет от последнего позволил Сака нанести удар в касание из пределов штрафной — 0:1.



Во втором тайме хозяева активизировались и подвергли "Арсенал" определенному давлению, однако мяч упорно не шел в створ — даже на 65-й минуте, когда Траоре вышел один на один с голкипером и уже подсек снаряд, но тот полетел выше.



"Канониры" достойно выдерживал давление, а на 86-й минуте сняли все вопросы об исходе матча. Едва вышедший на замену Александр Лакасетт принял мяч в центре штрафной после прострела Джо Уиллока с правого края площадки, оббежал Коннора Коуди и поразил ворота — 0:2.



"Арсенал" продемонстрировал очень зрелую игру, надежно обороняясь и хорошо распоряжаясь своими моментами впереди. А вот "Вулверхэмптон" был неряшлив в защите и несколько беззубо атаковал — команды словно поменялись ролями, если судить по последним неделям.



"Вулверхэмптон" — "Арсенал". Отчет о матче