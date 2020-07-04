"Арсенал" обыграл на выезде "Вулверхэмптон"
"Арсенал" развил свою победную серию в Премьер-Лиге до трех матчей, одолев на выезде "Вулверхэмптон" со счетом 0:2.
По сравнению с минимальной победой над "Астон Виллой" в стартовом составе "волков" был замечен Адама Траоре, который заменил Диогу Жоту.
В старте у "канониров" появились Седрик Соареш, Букайо Сака и Эдди Нкетиа, заменив Эктора Беллерина, Риса Нелсона и Александра Лакасетта относительно победы 4:0 над "Норвичем".
В начальной стадии матча мяч чуть лучше держался у гостей, но хозяева раньше начали пристреливаться. "Арсенал" в атаке вообще ничего не показывал, не считая полумомента у Пьер-Эмерика Обамеянга, который не смог укротить снаряд у дальней штанги после розыгрыша углового.
На 32-й минуте Адама Траоре стремительно прорывался по бровке и был сбит Давидом Луисом, который за свой фол получил желтую карточку.
Первый реальный момент возник на 35-й минуте, когда после удачного отскока Нкетиа вышел на удар внутри штрафной. Эдди пробил в касание, но голкипер "Вулверхэмптона" Руй Патрисиу перевел мяч в штангу.
На 43-й минуте "волки" снова допустили небрежность в обороне. На сей раз "отличились" Вилли Боли и Ромен Саисс, и рикошет от последнего позволил Сака нанести удар в касание из пределов штрафной — 0:1.
Во втором тайме хозяева активизировались и подвергли "Арсенал" определенному давлению, однако мяч упорно не шел в створ — даже на 65-й минуте, когда Траоре вышел один на один с голкипером и уже подсек снаряд, но тот полетел выше.
"Канониры" достойно выдерживал давление, а на 86-й минуте сняли все вопросы об исходе матча. Едва вышедший на замену Александр Лакасетт принял мяч в центре штрафной после прострела Джо Уиллока с правого края площадки, оббежал Коннора Коуди и поразил ворота — 0:2.
"Арсенал" продемонстрировал очень зрелую игру, надежно обороняясь и хорошо распоряжаясь своими моментами впереди. А вот "Вулверхэмптон" был неряшлив в защите и несколько беззубо атаковал — команды словно поменялись ролями, если судить по последним неделям.
"Вулверхэмптон" — "Арсенал". Отчет о матче
04.07.2020 21:25
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Последние комментарии:
Пьюлисик?! Дементьев окончательно ебобо.
(ответить)
манки плз не витайте в облаках здесь нет гения сульшера тупо индивид мастерство пары атакеров , магваер медленное говно
(ответить)
Арсенал победил, хоть наших пап выебли в зад (с) кокойто кононир
(ответить)
хотя скам раздухарился. вони будет до следующего матча от сульшеров и прочего биомусора
(ответить)
ну вотфорд, надо отрываться от зоны вылета
хотьб ничейку
(ответить)
Сколько там деревьев уже посадил Эктор?
(ответить)
Уотфорд это лузеры с 17 места
(ответить)
Если Маунт - сынок Лэмпусика, то Барклей - племянник? Понятно, что защита дырявая, как не переставляй, но при более менее норм пз ставить это дерево регулярно в старт.
(ответить)
ээх волки. надо было траоре оставить в запасе на второй тайм, как обычно. выпускать под уставших мустафей с луисками
один на один не забил
сгорел экспресс нахер
арсенал три матча и хватит, а то здесь потом не продохнуть будет
(ответить)
Голов будет много
(ответить)
Готовы к лучшему матчу?
(ответить)
04.07.2020 21:46 #
bezviz
чет не слышно что ты там вякаешь на дне, дура)
Источник: http://fapl.ru/posts/79453/?c=1
5 очков разница, на дне....
(ответить)
всего лишь 6 очков до зоны лч, и как же хорош Сака, самый настоящий теневой фаворит за лч проглядывается.
(ответить)
с такой игрой могут на 4ку претендовать в следующем сезоне, канеш.
(ответить)
С победой пушкари!)
(ответить)
ну посмотрим на Лэмпарда
(ответить)
Следует отметить, что Волки 5 последних часов не пропускали - достойная тима. По пропущенным так и вовсе одна из лучших команд лиги. И все же мастеркласс Артеты и молодняка Арсенала сделали свое дело.
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Спасибо арсу что отшвырнули волков от нас, ну чё блэт где эти псевдофаны мю, которые хейтели сульшера и кричали сульшер аут , команда за 7 лет показывает свой лучший футбол, видно что игроки счастливы и готовы биться за тренера, псевдофаны мю которые не верили в оле сосите членс
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Как же я люблю Арсенал!
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Если хоть один корононир отпишется - будет самым последним конченым пидopacом.
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