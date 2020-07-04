"Арсенал" обыграл на выезде "Вулверхэмптон"

Джо Уиллок и Александр Лакасетт "Арсенал" развил свою победную серию в Премьер-Лиге до трех матчей, одолев на выезде "Вулверхэмптон" со счетом 0:2.

По сравнению с минимальной победой над "Астон Виллой" в стартовом составе "волков" был замечен Адама Траоре, который заменил Диогу Жоту.

В старте у "канониров" появились Седрик Соареш, Букайо Сака и Эдди Нкетиа, заменив Эктора Беллерина, Риса Нелсона и Александра Лакасетта относительно победы 4:0 над "Норвичем".

В начальной стадии матча мяч чуть лучше держался у гостей, но хозяева раньше начали пристреливаться. "Арсенал" в атаке вообще ничего не показывал, не считая полумомента у Пьер-Эмерика Обамеянга, который не смог укротить снаряд у дальней штанги после розыгрыша углового.

На 32-й минуте Адама Траоре стремительно прорывался по бровке и был сбит Давидом Луисом, который за свой фол получил желтую карточку.

Первый реальный момент возник на 35-й минуте, когда после удачного отскока Нкетиа вышел на удар внутри штрафной. Эдди пробил в касание, но голкипер "Вулверхэмптона" Руй Патрисиу перевел мяч в штангу.

На 43-й минуте "волки" снова допустили небрежность в обороне. На сей раз "отличились" Вилли Боли и Ромен Саисс, и рикошет от последнего позволил Сака нанести удар в касание из пределов штрафной — 0:1.

Во втором тайме хозяева активизировались и подвергли "Арсенал" определенному давлению, однако мяч упорно не шел в створ — даже на 65-й минуте, когда Траоре вышел один на один с голкипером и уже подсек снаряд, но тот полетел выше.

"Канониры" достойно выдерживал давление, а на 86-й минуте сняли все вопросы об исходе матча. Едва вышедший на замену Александр Лакасетт принял мяч в центре штрафной после прострела Джо Уиллока с правого края площадки, оббежал Коннора Коуди и поразил ворота — 0:2.

"Арсенал" продемонстрировал очень зрелую игру, надежно обороняясь и хорошо распоряжаясь своими моментами впереди. А вот "Вулверхэмптон" был неряшлив в защите и несколько беззубо атаковал — команды словно поменялись ролями, если судить по последним неделям.

"Вулверхэмптон" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Вулверхэмптон, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2020 21:25

Количество просмотров Просмотров: 1482

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 04.07.2020 22:11 # brown-ale
    Пьюлисик?! Дементьев окончательно ебобо.

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  2. rj1992 04.07.2020 22:06 # rj1992
    манки плз не витайте в облаках здесь нет гения сульшера тупо индивид мастерство пары атакеров , магваер медленное говно

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  3. jokerz 04.07.2020 22:04 # jokerz
    Арсенал победил, хоть наших пап выебли в зад (с) кокойто кононир

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  4. superperez101 04.07.2020 21:55 # superperez101
    хотя скам раздухарился. вони будет до следующего матча от сульшеров и прочего биомусора

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  5. superperez101 04.07.2020 21:54 # superperez101
    ну вотфорд, надо отрываться от зоны вылета
    хотьб ничейку

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  6. yamateh 04.07.2020 21:53 # yamateh
    Сколько там деревьев уже посадил Эктор?

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  7. drogba11cool 04.07.2020 21:53 # drogba11cool
    Уотфорд это лузеры с 17 места

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  8. m-ballack 04.07.2020 21:53 # m-ballack
    Если Маунт - сынок Лэмпусика, то Барклей - племянник? Понятно, что защита дырявая, как не переставляй, но при более менее норм пз ставить это дерево регулярно в старт.

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  9. superperez101 04.07.2020 21:53 # superperez101
    ээх волки. надо было траоре оставить в запасе на второй тайм, как обычно. выпускать под уставших мустафей с луисками
    один на один не забил
    сгорел экспресс нахер

    арсенал три матча и хватит, а то здесь потом не продохнуть будет

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  10. drogba11cool 04.07.2020 21:52 # drogba11cool
    Голов будет много

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  11. drogba11cool 04.07.2020 21:50 # drogba11cool
    Готовы к лучшему матчу?

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  12. mikkiynwa 04.07.2020 21:50 # mikkiynwa
    04.07.2020 21:46 #
    bezviz

    чет не слышно что ты там вякаешь на дне, дура)

    Источник: http://fapl.ru/posts/79453/?c=1



    5 очков разница, на дне....

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  13. kkkkkk 04.07.2020 21:48 # kkkkkk
    всего лишь 6 очков до зоны лч, и как же хорош Сака, самый настоящий теневой фаворит за лч проглядывается.

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  14. alexomck 04.07.2020 21:42 # alexomck
    с такой игрой могут на 4ку претендовать в следующем сезоне, канеш.

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  15. unclearness 04.07.2020 21:37 # unclearness
    С победой пушкари!)

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  16. flanglevi 04.07.2020 21:36 # flanglevi
    ну посмотрим на Лэмпарда

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  17. mixmaster 04.07.2020 21:34 # mixmaster
    Следует отметить, что Волки 5 последних часов не пропускали - достойная тима. По пропущенным так и вовсе одна из лучших команд лиги. И все же мастеркласс Артеты и молодняка Арсенала сделали свое дело.

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  18. smokekush 04.07.2020 21:33 # smokekush
    Спасибо арсу что отшвырнули волков от нас, ну чё блэт где эти псевдофаны мю, которые хейтели сульшера и кричали сульшер аут , команда за 7 лет показывает свой лучший футбол, видно что игроки счастливы и готовы биться за тренера, псевдофаны мю которые не верили в оле сосите членс

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  19. royal-arsenal 04.07.2020 21:31 # royal-arsenal
    Как же я люблю Арсенал!

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  20. chelsea88 04.07.2020 21:30 # chelsea88
    Если хоть один корононир отпишется - будет самым последним конченым пидopacом.

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