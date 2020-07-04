Рэшфорд: "Гринвуд забивает голы там, где другие не могут"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд похвалил своего юного партнера по команде Мейсона Гринвуда после победы 5:2 над "Борнмутом".

В субботу 18-летний Гринвуд сделал наибольший вклад в победу над "вишенками", отметившись дублем. Теперь на счету Мейсона уже 15 голов за "красных дьяволов" в этом сезоне с учетом всех соревнований.



Рэшфорд восхищается бомбардирским талантом Гринвуда и лишь надеется, что Мейсон не поймает звезду из-за чрезмерного внимания публики.



"Ему одинаково комфортно пробивать с левой ноги и с правой ноги, но я бы не стал чересчур акцентировать на нем внимание".



"Я бы просто позволил ему играть в свой футбол и делать то, что он делает. Он забивает голы там, где другие не могут, и его наличие в команде — это большой бонус для нас", — сообщил Рэшфорд BT Sport.