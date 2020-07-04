Рэшфорд: "Гринвуд забивает голы там, где другие не могут"

Мейсон Гринвуд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд похвалил своего юного партнера по команде Мейсона Гринвуда после победы 5:2 над "Борнмутом".

В субботу 18-летний Гринвуд сделал наибольший вклад в победу над "вишенками", отметившись дублем. Теперь на счету Мейсона уже 15 голов за "красных дьяволов" в этом сезоне с учетом всех соревнований.

Рэшфорд восхищается бомбардирским талантом Гринвуда и лишь надеется, что Мейсон не поймает звезду из-за чрезмерного внимания публики.

"Ему одинаково комфортно пробивать с левой ноги и с правой ноги, но я бы не стал чересчур акцентировать на нем внимание".

"Я бы просто позволил ему играть в свой футбол и делать то, что он делает. Он забивает голы там, где другие не могут, и его наличие в команде — это большой бонус для нас", — сообщил Рэшфорд BT Sport.


Метки Гринвуд, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2020 21:00

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  1. empry 04.07.2020 21:52 # empry
    Наконец заработала академия. Последние несколько лет стабильно кто-то в первую команду попадает.

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  2. chelsea88 04.07.2020 21:25 # chelsea88
    Топари растут, еще и Фернандеш это вообще огонь. Молодцы пригородные.

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  3. smokekush 04.07.2020 21:21 # smokekush
    Парню 18 лет и уже топ)

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  4. trent 04.07.2020 21:01 # trent
    Игрок без слабых мест, реально бист растёт. Вполне может через год на Евро поехать.

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