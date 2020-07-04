Рэшфорд: "Гринвуд забивает голы там, где другие не могут"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд похвалил своего юного партнера по команде Мейсона Гринвуда после победы 5:2 над "Борнмутом".
В субботу 18-летний Гринвуд сделал наибольший вклад в победу над "вишенками", отметившись дублем. Теперь на счету Мейсона уже 15 голов за "красных дьяволов" в этом сезоне с учетом всех соревнований.
Рэшфорд восхищается бомбардирским талантом Гринвуда и лишь надеется, что Мейсон не поймает звезду из-за чрезмерного внимания публики.
"Ему одинаково комфортно пробивать с левой ноги и с правой ноги, но я бы не стал чересчур акцентировать на нем внимание".
"Я бы просто позволил ему играть в свой футбол и делать то, что он делает. Он забивает голы там, где другие не могут, и его наличие в команде — это большой бонус для нас", — сообщил Рэшфорд BT Sport.
04.07.2020 21:00
Просмотров: 925
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Наконец заработала академия. Последние несколько лет стабильно кто-то в первую команду попадает.
(ответить)
Топари растут, еще и Фернандеш это вообще огонь. Молодцы пригородные.
(ответить)
Парню 18 лет и уже топ)
(ответить)
Игрок без слабых мест, реально бист растёт. Вполне может через год на Евро поехать.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий