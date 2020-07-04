"Юнайтед" разгромил "Борнмут" и поднялся на четвертое место
"Манчестер Юнайтед" в зрелищной манере разобрался с "Борнмутом" и благодаря победе со счетом 5:2 поднялся на четвертое место в Премьер-Лиге.
Стартовый состав "красных дьяволов" не изменился на третий матч подряд в Премьер-Лиге — впервые для МЮ с 2006 года.
У "вишенок" относительно предыдущей игры с первых минут вышли Льюис Кук, Диего Рико и Джуниор Станислас.
"Юнайтед" начал матч первым номером и первым приблизился к тому, чтобы открыть счет. Маркус Рэшфорд как на блюдечке выложил мяч для Бруну Фернандеша, но тот перебросил снаряд и через голкипера, и через перекладину.
А на 16-й минуте "Борнмут" внезапно открыл счет. Станислас выставил Магуайра клоуном, пробросив мяч между ног самому дорогому защитнику в мире возле лицевой линии и с острого угла расстреляв ворота — 0:1.
Хозяева пошли отыгрываться. Аарон Рамсдейл отразил классный удар Рэшфорда со штрафного, но на 29-й минуте голкипер гостей сплоховал, не совладав с выстрелом с линии штрафной Мейсона Гринвуда, который завершил контратаку своей команды — 1:1.
На 33-й минуте защитник "вишенок" Адам Смит невольно сыграл рукой в своей штрафной, чем дал повод Майку Дину назначить пенальти. Рэшфорда нервы не подвели — 2:1.
В остатке тайма гости не подавали признаков жизни и логичным образом получили еще один гол. Это Антони Мартиаль нанес сочный дальний удар с касанием перекладины — 3:1.
Второй тайм, как и первый, начался неожиданно. Де Хеа с трудом отразил дальний удар Льюиса Кука, а добивание Арно Данжумы пришлось в штангу. Дин тут же получил сигнал от системы VAR, которая зафиксировала, что немногим ранее мяч попал в руку появившегося на замену Эрика Байи, и Джошуа Кинг получил возможность исполнить пенальти — 3:2.
Уже на 51-й минуте Кинг завершил контратаку своей команды, пробив низом в дальний угол, однако этот гол не был засчитан — офсайд.
Впрочем, надежда, которая забрезжила в глазах футболистов "Борнмута", была быстро похоронена. На 54-й минуте Гринвуд взял игру на себя, вошел в штрафную и мощным ударом поразил дальний верхний угол ворот — 4:2.
Спустя пять минуте Фернандеш упрочил лидерство "Юнайтед", неотразимо пробив со штрафного — 5:2.
На 65-й минуте Рамсдейл пропустил еще раз, однако за гостей снова вступился офсайд — VAR определила, что поразивший ворота Рэшфорд залез в положение вне игры на какие-то миллиметры.
На этом игра значительно успокоилась, хотя в остатке матча "дьяволы" вполне могли сделать счет крупнее — моментов для этого у них была уйма.
"Юнайтед" проспал начало обоих таймов, в результате чего затем был вынужден преодолевать трудности. Однако "дьяволы" справились с этим блестяще, а "Борнмут", за исключением этих двух вспышек, выглядел неубедительно.
"Манчестер Юнайтед" — "Борнмут". Отчет о матче
04.07.2020 19:00
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Последние комментарии:
Уже 16 матчей вроде у скума анбиттен во всех турнира. Сильно, как для скума, для сульшера в концы концов
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Все нормуль
1 пропущенный мог и не быть, 2 тем более
Фернандеш как рыба в воде, давно такого разгона у игрока не было, имхо
Гринвуд тоже хорош, на удивление пушечный удар у такого молодого пацана
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мю хорош, бруно-топ, пенсы-в агонии
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а я говорил...что будет плохо...
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Ещё парочка ТОП-матчей сегодня ожидается...
Байер - Бавария
Лацио - Милан
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Не останавливаться на достигнутом, давать сосать всем, до конца чемпика. Самое главное педегам с бриджа.
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Малыши Сульшера
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1. Ливерпуль 86
2. Манчестер Сити 66
3. Лестер 58
4. Манчестер Юнайтед 55
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Всех адекватных хейтеров с победой!
МЮ прекрасен
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С победой дьяволов. Давно мы так не кайфовали от игры
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Тяжело будет Лэмпусику этих каличей в четвёрке удержать. Но сам виноват, нех было вхю прояпывать.
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такой мью вьебет челси на изи
состав Арсенала
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