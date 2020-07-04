"Юнайтед" разгромил "Борнмут" и поднялся на четвертое место

Мейсон Гринвуд "Манчестер Юнайтед" в зрелищной манере разобрался с "Борнмутом" и благодаря победе со счетом 5:2 поднялся на четвертое место в Премьер-Лиге.

Стартовый состав "красных дьяволов" не изменился на третий матч подряд в Премьер-Лиге — впервые для МЮ с 2006 года.

У "вишенок" относительно предыдущей игры с первых минут вышли Льюис Кук, Диего Рико и Джуниор Станислас.

"Юнайтед" начал матч первым номером и первым приблизился к тому, чтобы открыть счет. Маркус Рэшфорд как на блюдечке выложил мяч для Бруну Фернандеша, но тот перебросил снаряд и через голкипера, и через перекладину.

А на 16-й минуте "Борнмут" внезапно открыл счет. Станислас выставил Магуайра клоуном, пробросив мяч между ног самому дорогому защитнику в мире возле лицевой линии и с острого угла расстреляв ворота — 0:1.

Хозяева пошли отыгрываться. Аарон Рамсдейл отразил классный удар Рэшфорда со штрафного, но на 29-й минуте голкипер гостей сплоховал, не совладав с выстрелом с линии штрафной Мейсона Гринвуда, который завершил контратаку своей команды — 1:1.

На 33-й минуте защитник "вишенок" Адам Смит невольно сыграл рукой в своей штрафной, чем дал повод Майку Дину назначить пенальти. Рэшфорда нервы не подвели — 2:1.

В остатке тайма гости не подавали признаков жизни и логичным образом получили еще один гол. Это Антони Мартиаль нанес сочный дальний удар с касанием перекладины — 3:1.

Второй тайм, как и первый, начался неожиданно. Де Хеа с трудом отразил дальний удар Льюиса Кука, а добивание Арно Данжумы пришлось в штангу. Дин тут же получил сигнал от системы VAR, которая зафиксировала, что немногим ранее мяч попал в руку появившегося на замену Эрика Байи, и Джошуа Кинг получил возможность исполнить пенальти — 3:2.

Уже на 51-й минуте Кинг завершил контратаку своей команды, пробив низом в дальний угол, однако этот гол не был засчитан — офсайд.

Впрочем, надежда, которая забрезжила в глазах футболистов "Борнмута", была быстро похоронена. На 54-й минуте Гринвуд взял игру на себя, вошел в штрафную и мощным ударом поразил дальний верхний угол ворот — 4:2.

Спустя пять минуте Фернандеш упрочил лидерство "Юнайтед", неотразимо пробив со штрафного — 5:2.

На 65-й минуте Рамсдейл пропустил еще раз, однако за гостей снова вступился офсайд — VAR определила, что поразивший ворота Рэшфорд залез в положение вне игры на какие-то миллиметры.

На этом игра значительно успокоилась, хотя в остатке матча "дьяволы" вполне могли сделать счет крупнее — моментов для этого у них была уйма.

"Юнайтед" проспал начало обоих таймов, в результате чего затем был вынужден преодолевать трудности. Однако "дьяволы" справились с этим блестяще, а "Борнмут", за исключением этих двух вспышек, выглядел неубедительно.

"Манчестер Юнайтед" — "Борнмут". Отчет о матче


Метки Борнмут, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2020 19:00

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 04.07.2020 19:08 # thegodfather
    Уже 16 матчей вроде у скума анбиттен во всех турнира. Сильно, как для скума, для сульшера в концы концов

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  2. red-devil-4ever 04.07.2020 19:06 # red-devil-4ever
    Все нормуль
    1 пропущенный мог и не быть, 2 тем более
    Фернандеш как рыба в воде, давно такого разгона у игрока не было, имхо
    Гринвуд тоже хорош, на удивление пушечный удар у такого молодого пацана

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  3. kos9k 04.07.2020 19:05 # kos9k
    мю хорош, бруно-топ, пенсы-в агонии

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  4. flanglevi 04.07.2020 19:05 # flanglevi
    а я говорил...что будет плохо...

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  5. bushwacka 04.07.2020 19:05 # bushwacka
    Ещё парочка ТОП-матчей сегодня ожидается...

    Байер - Бавария
    Лацио - Милан

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  6. abracadabra55 04.07.2020 19:04 # abracadabra55
    Не останавливаться на достигнутом, давать сосать всем, до конца чемпика. Самое главное педегам с бриджа.

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  7. erevansky 04.07.2020 19:04 # erevansky
    Малыши Сульшера

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  8. alexomck 04.07.2020 19:03 # alexomck
    1. Ливерпуль 86
    2. Манчестер Сити 66
    3. Лестер 58
    4. Манчестер Юнайтед 55

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  9. jokerz 04.07.2020 19:03 # jokerz
    Всех адекватных хейтеров с победой!
    МЮ прекрасен

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  10. januzaj00 04.07.2020 19:02 # januzaj00
    С победой дьяволов. Давно мы так не кайфовали от игры

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  11. m-ballack 04.07.2020 19:00 # m-ballack
    Тяжело будет Лэмпусику этих каличей в четвёрке удержать. Но сам виноват, нех было вхю прояпывать.

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  12. reams 04.07.2020 19:00 # reams
    такой мью вьебет челси на изи
    состав Арсенала
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