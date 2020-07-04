Брюс считает Сен-Максимена лучшим приобретением этого сезона

Главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс исключил продажу Аллана Сен-Максимена, а также назвал своего вингера лучшим приобретением этого сезона по соотношению цены и качества.

Прошлым летом "Ньюкасл" приобрел Сен-Максимена у "Ниццы" всего за 16.5 млн. фунтов. Благодаря своей высокой скорости и отличной технике 23-летний француз чувствует себя в Премьер-Лиге как рыба в воде.



Посреди этой недели Аллан отметился хет-триком результативных передач против "Борнмута" (1:4), и для Брюса вопрос о продаже французского дриблера даже не стоит.



"Я бы не стал назначать цену за Аллана. Если посмотреть, за какие деньги мы его купили, то он, наверное, является лучшим приобретением в Премьер-Лиге по качеству за каждый уплаченный фунт. Покажите мне лучше".



"Если посмотреть, что он показывает у нас, то мы, наверное, совершили лучшую покупку сезона. Ему дарованы уникальные навыки, которых у него в изобилии".



"Уход Аллана исключен. Совершенно без шансов", — цитирует Брюса The Guardian.