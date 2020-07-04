Венделл: "Хаверц мечтает играть в Премьер-Лиге"

Защитник "Байера" Венделл рассказал, что его одноклубник Кай Хаверц мечтает выступает в Премьер-Лиге.

Многие ожидают, что сегодняшний финал Кубка Германии против "Баварии" станет прощальным матчем Хаверца за клуб из Леверкузена.



Кай выдающимся образом провел этот сезон и, как кажется, готов уйти на повышение. 21-летнего немца сватают в различные клубы, но в первую очередь — в "Челси". Такой трансфер не удивил бы Венделла.



"Он совершенный игрок. Ты можешь использовать его как 9-го номера или чуть оттянутого 10-го. Или ты можешь поставить его на фланг — он знает, что делать".



"Он может понять, чего хочет тренер. Он хорошо пробивает с обеих ног. Он сильно играет головой, у него хорошая техника".



"Если говорить про психологию, то немцы — это люди с высоким уровнем концентрации. Они очень сосредоточены на том, чего хотят".



"Если он отправится в Премьер-Лигу, то многому научится. Думаю, Кай мечтает играть там. У него есть это желание".



"И если он решит выступать в Англии, он будет там успешен", — сообщил Венделл Yellow and Green Football.