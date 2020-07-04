Кепа помышляет о борьбе за титул с "Челси"

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага заявил, что не переживает за свое место в стартовом составе, а в следующем сезоне надеется побороться за титул Премьер-Лиги.

Ранее в этом сезоне главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард на несколько матчей убрал Кепу из ворот, и с тех пор не утихают слухи, что лондонцы могут купить нового голкипера.



Однако 25-летний испанец спокойно к этому относится и не собирается никуда уходить, строя большие планы в отношении "Челси".



"Тренер здесь для того, чтобы определять лучший стартовый состав. В команде ты или нет, это в любом случае нужно принимать достойно. Ты используешь это как опыт, свежий опыт в твоей жизни, и просто продолжаешь упорно работать".



"Я амбициозен, и благодаря своему настрою я всегда упорно работаю, упорно тренируюсь и готов к следующему вызову, который меня ждет".



"Будем надеяться, что через год мы будем говорить о нас как о конкуренте "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".



"У нас отличный состав и отличный тренер. Наше отставание в этом сезоне уже никуда не денется, но я уверен, в следующем сезоне мы будем ближе".



"Мы знаем, что нам нужно прибавить, однако все мы надеемся на это. У нас есть уверенность, что это возможно".



МЫ сильны духом и находимся в хорошей физической форме. Надеюсь, мы замечательно завершим сезон, и нам будет, что отпраздновать".



"Нам нравится, как мы играем. И индивидуально я чувствую себя хорошо. Я хочу помогать команде добиваться своих целей", — цитирует Кепу Sky Sports.