Размер имеет значение для Лэмпарда

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард намекнул, что не видит иного способа улучшить игру своей команды при стандартах, кроме как с помощью покупки физически мощных и высоких игроков.

Статистически "синие" являются худшей командой Премьер-Лиги этого сезона по обороне при угловых, пропустив девять голов после 110 подач от края поля в исполнении соперников.



Убедиться в этом можно было в минувшую среду, когда "Челси" потерпел поражение 3:2 в дерби против "Вест Хэма". Полузащитник "молотобойцев" Томаш Соучек дважды поражал ворота "синих" после подач углового, хотя один его гол был отменен системой VAR.



Лэмпард отлично осведомлен об этой проблеме и считает, что его подопечные проигрывают борьбу в штрафных площадях из-за того, что уступают соперникам в размерах.



"Мы размышляли над нашей игрой при стандартах в этом сезоне. Когда мы пришли в клуб, мы изучили статистику прошлого сезона. В прошлом сезоне мы были на дне лиге в плане оборонительной игры при стандартах, благодаря которым соперники создавали большие моменты против нас. В плане атакующей игры при стандартах мы были вторыми с конца. В этом году мы не сильно прибавили".



"Мне не очень-то нравится вспоминать о своих игровых днях, но в наше время мы совершенно не отрабатывали стандарты, и на это было несколько причин. В основном из-за наличия Гари Кэхилла, Дидье Дрогба, Михаэля Баллака и Бранислава Ивановича. Ты ставишь их в нужную зону, и они будут обороняться или забивать голы".



"Помню, несколько сезонов назад велось много разговоров насчет игры "Ливерпуля" при стандартах. У них была зональная оборона, и они много пропускали. Тогда они купили Виргила Ван Дейка, который выбивает все мячи. Они поменяли многих игроков, но когда ты не обладаешь габаритными игроками, остается стараться изо всех сил, чтобы навязать борьбу и усложнить жизнь другим командам".



"Однако я не ищу оправданий тому, что мы делаем это недостаточно хорошо. Мы должны прибавить. Мы определенно учитываем этот фактор, когда смотрим, кого можем добавить в команду для баланса", — цитирует Лэмпарда The Guardian.